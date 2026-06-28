No respeta el semáforo en rojo y provoca fuerte colisión en Saltillo

El conductor de un vehículo Volkswagen protagonizó un aparatoso accidente vial al presuntamente pasarse la luz roja de un semáforo e impactarse contra el costado derecho de un automóvil MG, a la altura de la colonia Australia, en Saltillo. Los hechos se registraron alrededor de las 23:45 horas, cuando el señalado como presunto responsable circulaba a bordo de un Volkswagen Jetta sobre la calzada Antonio Narro, de sur a norte. El hombre, quien viajaba en compañía de dos mujeres, habría ignorado la luz roja del semáforo al llegar al cruce con el bulevar Enrique Martínez y Martínez.

Al incorporarse al crucero, le quitó el derecho de paso al conductor del vehículo MG, quien circulaba en sentido contrario y realizaba una vuelta hacia el oriente con la luz verde a su favor. Tras el impacto, el automóvil señalado como presunto responsable quedó en medio de los carriles de circulación, mientras que la otra unidad salió proyectada hasta la entrada de una gasolinería.

Testigos de lo ocurrido llamaron al número de emergencias 911 para solicitar la presencia de las autoridades, por lo que elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento del percance. Una ambulancia que transitaba por la zona se detuvo para brindar atención a los involucrados. Tras ser valorados por los paramédicos, ninguno requirió traslado a un hospital. Finalmente, ambos vehículos fueron remolcados con una grúa y el accidente fue consignado ante el Ministerio Público de Asuntos Viales, donde se determinarán las responsabilidades. Aunque el conductor del Volkswagen fue señalado como presunto responsable, negó haberse pasado el semáforo en rojo.