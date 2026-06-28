No respeta el semáforo en rojo y provoca fuerte colisión en Saltillo

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    No respeta el semáforo en rojo y provoca fuerte colisión en Saltillo
    Ambos vehículos fueron retirados del lugar con apoyo de una grúa y el caso quedó a disposición del Ministerio Público de Asuntos Viales, instancia que determinará las responsabilidades correspondientes. MARTÍN ROJAS

Aunque el conductor señalado como presunto responsable negó haber ignorado la luz roja del semáforo, el accidente fue turnado al Ministerio Público de Asuntos Viales

El conductor de un vehículo Volkswagen protagonizó un aparatoso accidente vial al presuntamente pasarse la luz roja de un semáforo e impactarse contra el costado derecho de un automóvil MG, a la altura de la colonia Australia, en Saltillo.

Los hechos se registraron alrededor de las 23:45 horas, cuando el señalado como presunto responsable circulaba a bordo de un Volkswagen Jetta sobre la calzada Antonio Narro, de sur a norte. El hombre, quien viajaba en compañía de dos mujeres, habría ignorado la luz roja del semáforo al llegar al cruce con el bulevar Enrique Martínez y Martínez.

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$!Tras la colisión, el automóvil MG terminó proyectado hacia la entrada de una gasolinería, mientras que el Volkswagen Jetta quedó detenido en medio de los carriles de circulación.
Tras la colisión, el automóvil MG terminó proyectado hacia la entrada de una gasolinería, mientras que el Volkswagen Jetta quedó detenido en medio de los carriles de circulación. MARTÍN ROJAS

Al incorporarse al crucero, le quitó el derecho de paso al conductor del vehículo MG, quien circulaba en sentido contrario y realizaba una vuelta hacia el oriente con la luz verde a su favor.

Tras el impacto, el automóvil señalado como presunto responsable quedó en medio de los carriles de circulación, mientras que la otra unidad salió proyectada hasta la entrada de una gasolinería.

$!Paramédicos que pasaban por la zona se detuvieron para brindar atención a los involucrados; pese a lo aparatoso del accidente, ninguno de los ocupantes requirió ser trasladado a un hospital.
Paramédicos que pasaban por la zona se detuvieron para brindar atención a los involucrados; pese a lo aparatoso del accidente, ninguno de los ocupantes requirió ser trasladado a un hospital. MARTÍN ROJAS

Testigos de lo ocurrido llamaron al número de emergencias 911 para solicitar la presencia de las autoridades, por lo que elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento del percance.

Una ambulancia que transitaba por la zona se detuvo para brindar atención a los involucrados. Tras ser valorados por los paramédicos, ninguno requirió traslado a un hospital.

Finalmente, ambos vehículos fueron remolcados con una grúa y el accidente fue consignado ante el Ministerio Público de Asuntos Viales, donde se determinarán las responsabilidades. Aunque el conductor del Volkswagen fue señalado como presunto responsable, negó haberse pasado el semáforo en rojo.

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