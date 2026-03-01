Detienen a cinco personas por tirar escombro en arroyos y terrenos de Saltillo; multas alcanzan hasta 46 mil pesos

Saltillo
/ 1 marzo 2026
    Detienen a cinco personas por tirar escombro en arroyos y terrenos de Saltillo; multas alcanzan hasta 46 mil pesos
    La Policía Ambiental de Saltillo ha intensificado los recorridos y el monitoreo mediante cámaras urbanas para detectar y sancionar a quienes arrojan escombro en arroyos y terrenos baldíos de la ciudad. CORTESÍA

La Policía Ambiental de Saltillo ha detenido a cinco personas en lo que va del año por arrojar escombro en espacios públicos

Como parte de las acciones para proteger el entorno urbano y prevenir daños ambientales, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo ha detenido a cinco personas durante el presente año por arrojar escombro en arroyos y lotes baldíos, conductas consideradas infracciones que implican sanciones económicas significativas.

Las detenciones han sido posibles gracias al monitoreo permanente del sistema de videovigilancia urbana, así como a operativos de supervisión y reportes ciudadanos que han permitido ubicar a los responsables en flagrancia.

El comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix, señaló que estas acciones responden a la instrucción del alcalde Javier Díaz González de reforzar la vigilancia en zonas vulnerables, particularmente en cauces naturales y espacios abiertos, con la participación de la Policía Municipal y agrupamientos especializados, incluida la Policía Ambiental.

$!Los vehículos utilizados para descargar escombro de manera ilegal fueron asegurados y enviados al corralón, como parte de las sanciones aplicadas por las autoridades municipales.
Los vehículos utilizados para descargar escombro de manera ilegal fueron asegurados y enviados al corralón, como parte de las sanciones aplicadas por las autoridades municipales. CORTESÍA

SANCIONES ECONÓMICAS BUSCAN INHIBIR LA CONTAMINACIÓN

La titular de la Policía Ambiental, Jéssica Martínez Terrazas, informó que las sanciones por arrojar escombro en espacios no autorizados oscilan entre las 100 y las 400 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale a montos aproximados de entre 11 mil 700 y 46 mil 900 pesos.

Estas medidas buscan inhibir prácticas que afectan el equilibrio ambiental, deterioran la imagen urbana y pueden generar obstrucciones en arroyos, incrementando riesgos durante la temporada de lluvias.

DETENCIONES DERIVAN DE MONITOREO Y DENUNCIAS

Uno de los casos más recientes ocurrió en la colonia Salomón Abedrop, donde cámaras de vigilancia captaron a Valeria “N”, de 30 años, mientras descargaba escombro en un arroyo desde una camioneta. Tras ser ubicada por las autoridades, la mujer fue detenida y el vehículo fue remitido al corralón.

En otro hecho, vecinos de la colonia Burócratas Municipales alertaron a las autoridades mediante grupos de mensajería instantánea sobre una persona que arrojaba residuos en un terreno baldío. Al acudir al sitio, elementos de la Policía Ambiental detuvieron a Juan “N”, de 55 años, y aseguraron la unidad que utilizaba.

$!Las cámaras de monitoreo urbano y los reportes ciudadanos han sido clave para detectar a infractores que contaminan espacios públicos y ponen en riesgo el entorno ambiental.
Las cámaras de monitoreo urbano y los reportes ciudadanos han sido clave para detectar a infractores que contaminan espacios públicos y ponen en riesgo el entorno ambiental.

Asimismo, en la colonia Las Isabeles, Santiago “N”, de 50 años, fue sorprendido por personal de la Subdirección de Tránsito mientras descargaba escombro desde un camión de volteo, lo que derivó en su detención.

En casos adicionales, las autoridades arrestaron a Francisco “N”, de 39 años, originario de Ramos Arizpe, y a Miguel Ángel “N”, de 58 años, quienes también fueron sorprendidos arrojando escombro en zonas urbanas no autorizadas.

$!Las autoridades municipales advirtieron que tirar escombro en espacios no autorizados puede derivar en multas de hasta 46 mil pesos.
Las autoridades municipales advirtieron que tirar escombro en espacios no autorizados puede derivar en multas de hasta 46 mil pesos. CORTESÍA

REFUERZAN ACCIONES PARA PROTEGER EL ENTORNO URBANO

Las autoridades municipales reiteraron que el depósito ilegal de escombro constituye una falta administrativa que impacta negativamente el medio ambiente y la infraestructura urbana, por lo que continuarán los operativos de vigilancia y las acciones preventivas.

Además, hicieron un llamado a la ciudadanía a reportar este tipo de conductas, con el fin de preservar los espacios públicos y evitar afectaciones que puedan derivar en problemas de contaminación o riesgos para la población.

