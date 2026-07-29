Detienen a sujeto por agredir con una piedra a otro y dejarlo grave, en Ramos Arizpe

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Saltillo
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    Detienen a sujeto por agredir con una piedra a otro y dejarlo grave, en Ramos Arizpe
    Policía Municipal realizó el operativo para detener al sujeto.

La víctima se debate entre la vida y muerte, luego de un pleito en la colonia manantiales del Valle

Mediante un operativo de seguridad, elementos de la Policía Municipal detuvieron a Ezequiel N., alias “El Barbas”, señalado como probable responsable del delito de lesiones.

De acuerdo con un video difundido por habitantes de la colonia Manantiales del Valle, en Ramos Arizpe, Coahuila, la agresión ocurrió a plena luz del día sobre la calle Lago Salado.

En las imágenes se observa que Ezequiel N. y la víctima se enfrentaron a golpes. Según los reportes, ambos presuntamente se encontraban bajo los efectos del alcohol o alguna sustancia.

El presunto agresor, quien vestía pants negro, playera gris oscura y cachucha negra, tomó varias piedras y las arrojó contra su oponente durante la riña.

En el video se aprecia el momento en que la víctima, Christian N. de 33 años de edad, resulta lesionado; trascendió que sufrió un traumatismo craneoencefálico severo.

El lesionado fue trasladado de urgencia a la Clínica 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde permanece hospitalizado y su estado de salud es reportado como grave.

Tras la agresión, el presunto responsable huyó del lugar, pero posteriormente fue localizado y detenido por las autoridades mediante un operativo.

Ezequiel N. fue puesto a disposición del Ministerio Público, donde enfrenta una investigación por el delito de lesiones dolosas. Será la autoridad ministerial la que determine su situación jurídica conforme avancen las indagatorias.

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