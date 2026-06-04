Difunden video de asalto en negocio del sur de Saltillo; piden ayuda para identificar al responsable

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Difunden video de asalto en negocio del sur de Saltillo; piden ayuda para identificar al responsable
    El rostro del presunto asaltante quedó captado con claridad en las cámaras de seguridad del negocio ubicado al sur de Saltillo. TOMADA DEL VIDEO

El video del asalto ocurrido en una tienda del sur de Saltillo se viralizó rápidamente en redes sociales, donde ciudadanos compartieron las imágenes para intentar identificar al presunto responsable

A través de redes sociales, el negocio Expendio Bimbo Vicente Guerrero solicitó el apoyo de la ciudadanía para localizar al hombre que los asaltó la tarde-noche del miércoles en la colonia Vicente Guerrero, al sur de Saltillo.

Mediante una publicación acompañada de un video de seguridad, los encargados del establecimiento pidieron compartir las imágenes y proporcionar cualquier información que ayude a identificar al responsable.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/multas-de-hasta-40-mil-pesos-a-quienes-violen-la-ley-seca-durante-jornada-electoral-en-coahuila-JH21157806

De acuerdo con el material difundido, el sujeto ingresó al establecimiento y amenazó a las trabajadoras exigiéndoles el dinero en efectivo. En las imágenes se escucha al hombre advertirles que entregaran el efectivo “o las mataba”, mientras se toca la parte trasera de la espalda, insinuando portar un arma. Ante el temor, las empleadas entregaron el dinero de la caja.

El hecho generó amplia reacción entre usuarios de redes sociales. Para las 15:00 horas de este jueves, la grabación acumulaba más de 300 mil visualizaciones y había sido compartida en más de mil ocasiones, principalmente por habitantes de Saltillo que buscaban contribuir a la identificación del presunto delincuente.

La publicación señala que el asalto ocurrió en el negocio ubicado sobre el bulevar Vicente Guerrero número 367, en la colonia del mismo nombre.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre personas detenidas relacionadas con el caso, mientras continúan circulando las imágenes del sospechoso en plataformas digitales.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Asaltos
Seguridad
Última hora Saltillo

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Durazo y Villarreal, investigados

Durazo y Villarreal, investigados
true

Pleito en la cúpula del gobierno por el desastre en CDMX
El primer caso en Texas fue detectado en un becerro de tres semanas en el condado de Zavala, cerca de Eagle Pass.

Detectan primer caso de gusano barrenador en Texas, cerca de Eagle Pass
Especialistas recomiendan mantener a las mascotas en lugares frescos durante las altas temperaturas.

Coahuila: Golpe de calor en perros y gatos, una emergencia médica que puede ser mortal
Tras el arribo de la paciente al nosocomio, personal médico realizó los protocolos de valoración correspondientes, determinando que la mujer ya no contaba con signos de vida.

Llega adulta mayor sin vida a hospital privado de Saltillo
Bruno García, Josué Zamarrón, Gabriel Aguirre y sus compañeros colocaron a Saltillo entre los mejores equipos escolares del país.

Bulls de Saltillo es subcampeón nacional de flag football
Aseguran que la mayor parte del incremento en los precios del petróleo se produjo a principios de marzo, cuando se interrumpieron los envíos de crudo a través del estrecho de Ormuz. ESPECIAL.

FMI dice que subida del crudo provoca inflación, pero el alza se concentró en marzo
La cuenta regresiva avanza en la costa oeste de Estados Unidos para la mayor Copa Mundial de la historia, un torneo marcado por la incertidumbre diplomática que rodea la participación del conjunto iraní.

En plena guerra, el presidente de fútbol iraní trabaja para que su selección vaya al Mundial