Difunden video de asalto en negocio del sur de Saltillo; piden ayuda para identificar al responsable

A través de redes sociales, el negocio Expendio Bimbo Vicente Guerrero solicitó el apoyo de la ciudadanía para localizar al hombre que los asaltó la tarde-noche del miércoles en la colonia Vicente Guerrero, al sur de Saltillo. Mediante una publicación acompañada de un video de seguridad, los encargados del establecimiento pidieron compartir las imágenes y proporcionar cualquier información que ayude a identificar al responsable.

De acuerdo con el material difundido, el sujeto ingresó al establecimiento y amenazó a las trabajadoras exigiéndoles el dinero en efectivo. En las imágenes se escucha al hombre advertirles que entregaran el efectivo “o las mataba”, mientras se toca la parte trasera de la espalda, insinuando portar un arma. Ante el temor, las empleadas entregaron el dinero de la caja.

El hecho generó amplia reacción entre usuarios de redes sociales. Para las 15:00 horas de este jueves, la grabación acumulaba más de 300 mil visualizaciones y había sido compartida en más de mil ocasiones, principalmente por habitantes de Saltillo que buscaban contribuir a la identificación del presunto delincuente. La publicación señala que el asalto ocurrió en el negocio ubicado sobre el bulevar Vicente Guerrero número 367, en la colonia del mismo nombre. Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre personas detenidas relacionadas con el caso, mientras continúan circulando las imágenes del sospechoso en plataformas digitales.

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