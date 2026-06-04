Multas de hasta 40 mil pesos a quienes violen la Ley Seca durante jornada electoral en Coahuila

MONCLOVA, COAH.- Multas de entre 35 y 40 mil pesos, e incluso la suspensión de licencias de funcionamiento, podrían enfrentar los establecimientos que sean sorprendidos vendiendo bebidas alcohólicas durante la Ley Seca que se aplicará con motivo de la elección para renovar el Congreso local este domingo. Así lo informó Andrés Sáenz Armendáriz, coordinador regional de Alcoholes, quien recordó que la restricción entrará en vigor a las 00:00 horas del sábado y permanecerá durante el proceso electoral. Por ello, todos los negocios dedicados a la venta o consumo de bebidas alcohólicas deberán suspender estas actividades.

“El decreto establece la suspensión de venta y consumo de bebidas alcohólicas en todos los establecimientos que expenden este tipo de productos”, explicó. El funcionario señaló que en la Región Centro existen alrededor de mil 600 licencias activas registradas en el padrón estatal, cuyos propietarios ya fueron notificados para evitar incumplimientos. Indicó que la vigilancia se realizará de manera coordinada con corporaciones estatales y municipales, las cuales atenderán reportes o detectarán establecimientos operando fuera de la normatividad. “Todos recibimos el aviso del decreto y en conjunto hacemos la vigilancia. Si alguna unidad detecta una situación de este tipo, nos da aviso para proceder”, comentó.

Sáenz Armendáriz precisó que las sanciones aplican a quintas, restaurantes, bares, depósitos y cualquier establecimiento con licencia para la venta o consumo de alcohol que incumpla la disposición. Además de las multas, existe la posibilidad de suspender la licencia del negocio infractor. Respecto a personas sorprendidas consumiendo alcohol en la vía pública o conduciendo en estado de ebriedad, aclaró que esos casos corresponden a las corporaciones de seguridad pública. Finalmente, llamó a los propietarios a respetar la medida para evitar sanciones durante la jornada electoral.

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