Difunden video de joven madre desaparecida en Saltillo tras salir de Cristo Vive

En la grabación, realizada afuera del centro de rehabilitación, Laisha menciona que no tiene dinero pero que se irá “por sus propios medios” , vistiendo en ese momento una blusa beige y un chaleco azul.

La casa de rescate Cristo Vive en Saltillo difundió un video en el que Laisha Fernanda, madre de dos hijos, declara su intención de dejar el centro “por voluntad propia” para regresar a su hogar en Ciudad Acuña . Sin embargo, desde su partida el 18 de octubre, su familia no ha tenido noticias de ella, y su paradero sigue siendo un misterio.

Tu navegador no soporta el vídeo de HTML5

“Hola, mi nombre es Laisha Fernanda Gonzáles Braian, me voy, vivo en Ciudad Acuña, mi familia ya está enterada, no tengo dinero, pero me voy por mis propios medios. Gracias. Adiós”, se le escucha decir en el video.

La joven había ingresado a Cristo Vive el 4 de octubre, en busca de apoyo para sobrellevar una depresión que la afectaba. Aunque durante su estancia se mantuvo en contacto con su madre, Claudia, su comunicación se cortó después de esa última llamada, en la que expresaba su deseo de volver con sus hijos.

ANGUSTIA Y EXTORSIONES

Claudia, preocupada por la desaparición de su hija, viajó a Saltillo para encontrarse con ella sin éxito. Según relató, las autoridades y el centro de rehabilitación han estado al tanto de su caso, pero hasta el momento no han logrado obtener ninguna pista sobre su ubicación.

Claudia también ha sido víctima de extorsiones telefónicas desde la desaparición de Laisha, y hace un llamado a que cualquier información sobre ella sea reportada de inmediato al 911 y no en otros lados.

Eduardo Pacheco, representante de Cristo Vive, comentó que el centro intentó disuadir a Laisha de irse debido a su vulnerabilidad, pero respetaron su decisión ya que el programa de apoyo es completamente voluntario.

Claudia ha retornado a Saltillo en su afán por localizar a su hija, y pide apoyo a la comunidad para encontrar alojamiento mientras realiza la búsqueda.

SEÑAS PARTICULARES

Laisha, de 26 años, tiene como señas particulares una cicatriz en su mejilla derecha y varios tatuajes: uno en su brazo izquierdo con el nombre “Ivana” y una fecha en números romanos, otro en su muñeca derecha con el nombre “Laisha”, una mariposa en la pantorrilla derecha y un diseño tribal con su nombre en la cintura.

A medida que los días avanzan, la familia y amigos de Laisha mantienen la esperanza de encontrarla sana y salva.