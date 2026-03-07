Ebrio conductor provoca carambola al sur de Saltillo

Un conductor en presunto estado de ebriedad provocó un accidente la madrugada de este sábado al sur de Saltillo, al no lograr frenar a tiempo y estrellarse contra dos vehículos que esperaban la luz verde en un semáforo.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 00:30 horas sobre la calzada Antonio Narro, cuando el hombre conducía un vehículo Pontiac a exceso de velocidad en dirección de norte a sur. Al llegar al cruce con Pedro Aranda, en la colonia Bellavista, no logró detenerse a tiempo.