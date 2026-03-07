Ebrio conductor provoca carambola al sur de Saltillo
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
El veloz conductor, presuntamente bajo los efectos del alcohol se impactó contra dos vehículos detenidos en un semáforo sobre la calzada Antonio Narro; no hubo personas lesionadas
Un conductor en presunto estado de ebriedad provocó un accidente la madrugada de este sábado al sur de Saltillo, al no lograr frenar a tiempo y estrellarse contra dos vehículos que esperaban la luz verde en un semáforo.
TE PUEDE INTERESAR: Un 8M desde el borde: acompañé a mi hija a una marcha feminista de Saltillo
Los hechos ocurrieron alrededor de las 00:30 horas sobre la calzada Antonio Narro, cuando el hombre conducía un vehículo Pontiac a exceso de velocidad en dirección de norte a sur. Al llegar al cruce con Pedro Aranda, en la colonia Bellavista, no logró detenerse a tiempo.
De acuerdo con testigos, el conductor intentó frenar al percatarse de la luz roja del semáforo; sin embargo, el vehículo derrapó por el impulso y terminó impactándose contra dos automóviles que se encontraban detenidos, entre ellos un Chevrolet Aveo del servicio público de taxi, el cual resultó con los mayores daños.
Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio para valorar a los involucrados; sin embargo, no se registraron personas lesionadas, por lo que no fue necesario el traslado a un nosocomio.
Elementos de Tránsito Municipal tomaron conocimiento del accidente y procedieron con la detención del conductor responsable, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público para responder por conducir en estado de ebriedad y por los daños ocasionados.