El 90% de los pacientes hospitalizados por COVID-19 en Coahuila, no cuentan con la vacuna

En Coahuila el 90 por ciento de los pacientes positivos a COVID-19 que solicitan traslado, no cuenta con la vacuna contra el coronavirus, así lo reveló el subsecretario del Sistema de Atención Médica de Urgencias (SAMU), quien señaló que el común denominador de los hospitalizados sigue siendo la falta de vacunas.

En 2021 el número de atenciones disminuyó en un 80 por ciento, pasando de 7 mil 500 traslados de pacientes positivos a COVID-19 en 2020 a mil 500 durante lo que va de 2021; la baja fue atribuible a la vacunación de la población.

“Se trata de pacientes con baja saturación, hipóxicos, con dificultad respiratoria. Cuando nosotros hacemos el análisis, tenemos que informar al centro de traslados si fue o no vacunado, además que en nuestras ambulancias a todos nuestros pacientes realizamos una prueba COVID, lo que nos garantiza no llevar positivos a una sala de urgencias y en caso de confirmarlo, ingresa directamente a una sala de triage COVID-19”, señaló Érick Varela Cortés.

El funcionario conminó a la ciudadanía a que aún no cuenta con su vacuna, a que se aplique el biológico la próxima jornada de inmunización, especialmente ante la presencia de la variante Ómicron en México y la temporada invernal.

Asimismo, indicó que no se tiene detalles de cuáles fueron los motivos por los que no cuentan con la vacuna, y en el caso del 10 por ciento de los vacunados positivos de COVID, no se tienen indicadores sobre cuál vacuna se habrían aplicado.

Por otro lado, Varela Cortés indicó que durante la pandemia en cuanto se sumaron los servicios de salud han apoyando eventos como partos, 12 en lo que va del 2021; infartos, control de hemorragias, reanimación cardio pulmonares,

“La inclusión de los servicios de salud en el Sistema de Emergencias ha sido un éxito, porque podemos garantizar que el médico y la enfermera que te van a atender te van a dar la ayuda necesaria mientras llegan los servicios de emergencia en lo que el paciente es trasladado a cualquiera de las instituciones que estamos inmiscuidas en el 9-1-1”, concluyó el subsecretario del SAMU.