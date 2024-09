¿El ‘ángel de la muerte’? Se cuestionan en redes extraño monumento en el Centro de Saltillo

En el corazón de Saltillo, en el cruce de las calles Luis Gutiérrez y Emilio Carranza, yace lo que parece ser el vestigio de una antigua estatua, un enigma que ha desconcertado a transeúntes. Mientras algunos sugieren que se trata de una obra inacabada o deteriorada, otros han optado por interpretaciones más imaginativas, atribuyendo su figura a un “ángel de la muerte”. Sin embargo, el misterio podría estar más relacionado con la historia que con lo sobrenatural.

LA MEMORIA EN PIEDRA Y BRONCE

A lo largo de la historia, las estatuas y monumentos han sido una constante en Saltillo. Desde gobernadores y presidentes hasta héroes nacionales, animales y conceptos abstractos, las esculturas no solo embellecen las plazas y avenidas de la ciudad, sino que también reflejan sus valores, tradiciones y, a veces, las tensiones políticas del momento. “El conjunto de esculturas de una ciudad habla de su identidad, sus tradiciones, sus aspiraciones y rencillas políticas”, expresó en 2020 la historiadora Esperanza Dávila Sota. Saltillo no es la excepción, y cada una de sus estatuas narra una historia particular sobre el contexto en que fue erigida.