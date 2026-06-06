El cáncer frenó su trabajo y cambió su vida; hoy pide apoyo para seguir luchando

A través de la plataforma GoFundMe, la profesionista busca reunir recursos que le permitan continuar con el tratamiento médico que actualmente recibe, luego de que el diagnóstico modificara de forma drástica su rutina y su capacidad para trabajar.

Lo que durante años construyó con trabajo, creatividad y esfuerzo hoy enfrenta una de sus pruebas más difíciles. Carolina Carrillo, fotógrafa y administradora de redes sociales radicada en Saltillo , inició una campaña de recaudación para hacer frente a los gastos derivados de su tratamiento contra el cáncer de mama.

En la descripción de la campaña, Carolina explica que su actividad profesional depende directamente de su presencia con clientes y proyectos, situación que se ha complicado debido a las quimioterapias y a los efectos físicos que conlleva el tratamiento.

A ello se suman los gastos relacionados con medicamentos, estudios, consultas, traslados y otros cuidados necesarios para enfrentar la enfermedad, mientras sus ingresos se han visto afectados por los periodos en los que no puede desempeñar sus actividades con normalidad.

En paralelo a la campaña, Carolina ha utilizado sus redes sociales para contar el proceso que vive desde que comenzó el tratamiento. Lejos de presentar una versión idealizada de la enfermedad, ha compartido momentos difíciles relacionados con las quimioterapias, el desgaste físico y emocional que implica el cáncer de mama, así como el acompañamiento de las personas que han permanecido a su lado durante esta etapa.

“Cada donación, por pequeña que parezca, me ayudará a cubrir los gastos que implica este proceso y me permitirá concentrar mis fuerzas en lo más importante: sanar y recuperar mi salud”, escribió en la plataforma.

La campaña tiene como meta recaudar 200 mil pesos. Hasta este sábado había reunido poco más de 20 mil pesos, equivalentes al 11 por ciento del objetivo.