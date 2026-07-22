Embisten a empleadas de Servicios primarios de Saltillo

Dos empleadas de Servicios Primarios de la Presidencia Municipal de Saltillo fueron embestidas por una camioneta en pleno periférico Luis Echeverría, frente a la colonia González.

Las afectadas, Blanca Estela N. y Martha Noriega, se encontraban barriendo y recolectando basura del camellón central.

Al terminar sus labores, el conductor de una camioneta Odyssey, que circulaba de sur a norte, detuvo la marcha y les cedió el paso a las trabajadoras municipales. Sin embargo, un vehículo perteneciente al DIF no detuvo su marcha y terminó impactando por alcance a la camioneta Odyssey.

Debido al fuerte impacto, la parte frontal de la camioneta embistió a las dos mujeres, quienes resultaron con múltiples heridas.