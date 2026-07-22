Embisten a empleadas de Servicios primarios de Saltillo

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    Embisten a empleadas de Servicios primarios de Saltillo
    Ambas fueron atendidas por paramédicos de la Cruz Roja.

Estaban limpiando el camellón central del Periférico frente a la colonia González Cepeda

Dos empleadas de Servicios Primarios de la Presidencia Municipal de Saltillo fueron embestidas por una camioneta en pleno periférico Luis Echeverría, frente a la colonia González.

Las afectadas, Blanca Estela N. y Martha Noriega, se encontraban barriendo y recolectando basura del camellón central.

Al terminar sus labores, el conductor de una camioneta Odyssey, que circulaba de sur a norte, detuvo la marcha y les cedió el paso a las trabajadoras municipales. Sin embargo, un vehículo perteneciente al DIF no detuvo su marcha y terminó impactando por alcance a la camioneta Odyssey.

Debido al fuerte impacto, la parte frontal de la camioneta embistió a las dos mujeres, quienes resultaron con múltiples heridas.

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Ambas fueron atendidas en el lugar por paramédicos de la Cruz Roja; por fortuna, ninguna requirió ser trasladada a un centro médico.

Finalmente, en el lugar se llegó a un acuerdo para la reparación de los daños, por lo que no fue necesario consignar el accidente ante un agente investigador del Ministerio Público.

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