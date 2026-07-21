Detienen a Liliana ‘N’, señalada por presunto maltrato contra el perro ‘Rocky’, en Saltillo

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    Detienen a Liliana ‘N’, señalada por presunto maltrato contra el perro ‘Rocky’, en Saltillo
    Liliana “N” es señalada como presunta autora material de los actos de maltrato contra “Rocky” y fue puesta a disposición de un juez de control. ESPECIA

La investigación comenzó tras denuncias ciudadanas y publicaciones en redes sociales que evidenciaron un presunto maltrato contra el animal

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó la detención de dos personas relacionadas con el caso de presunto maltrato animal registrado en el fraccionamiento Villas de San Miguel, en Saltillo, luego de que ciudadanos denunciaran los hechos y difundieran publicaciones en redes sociales.

De acuerdo con la Fiscalía, tras recibir las denuncias y observarse un presunto maltrato evidente contra un ser sintiente, se instruyó la realización de trabajos de campo, diligencias ministeriales y protocolos de investigación para esclarecer los hechos con prontitud, bajo la política de Cero Tolerancia.

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Horas después, elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) detuvieron a Jorge “N”, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público local por los delitos de obstaculización de la investigación y amenazas a la autoridad.

Posteriormente, como resultado de los trabajos de gabinete y campo realizados durante la investigación, fue detenida Liliana “N”, quien ha sido señalada como presunta autora material de los actos de maltrato contra “Rocky”.

La mujer fue puesta a disposición de un juez de control, quien será el encargado de determinar su situación jurídica conforme avance el proceso correspondiente.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/ante-dudas-pets-care-saltillo-publica-videos-de-la-llegada-del-perrito-rocky-a-la-clinica-CB22323098

La Fiscalía General del Estado también informó que, durante las diligencias, se habilitó la posibilidad de que médicos veterinarios externos, avalados por asociaciones de protección animal, tuvieran acceso al expediente clínico de “Rocky”.

Lo anterior, con el objetivo de determinar la correspondencia entre las lesiones que presenta el animal y los hechos investigados, así como establecer su identidad.

La FGE reiteró que actuará en todo momento con estricto apego a la ley y señaló que será en las próximas horas cuando se determine la situación procesal de las personas involucradas en los hechos.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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