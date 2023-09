Empresa de transporte TSM alerta sobre posible nueva forma de estafa en Coahuila

Representantes de la empresa Transportes de Carga Saltillo Monterrey (TSM) se acercaron a VANGUARDIA para exponer un presunto fraude en el que se vieron involucrados al intentar vender tres vehículos. Dos personas realizaron pagos a un intermediario que contactaron a través de Facebook por tres tractocamiones, por un total de más de 1 millón 300 mil pesos. Sin embargo, al momento en que los supuestos compradores acudieron a recoger los vehículos, la empresa les informó que no habían recibido ningún pago por ellos y la persona a la que habían realizado el depósito “desapareció”.

¿CÓMO INICIÓ EL CASO?

El caso comenzó con la oferta de tres tractocamiones que la empresa exhibía en una de sus sucursales ubicada en el Libramiento Óscar Flores Tapia y proporcionaba un número de contacto. El jueves 31 de agosto, una persona que se identificó como Alejandro González mostró interés en las unidades y preguntó cuándo podría verlas.

“Le dije sí, con todo gusto, puedes venir a verlos. Me marca el domingo, me dice; ¿Sabes qué? Mañana tengo que ir a verlos. Tengo tiempo de pasar, voy a mandar gente para que los vean, los revisen y todo. Adelante, le dije, puedes venir, yo aquí voy a estar. Llegan dos personas, trabajadores de él, ven los camiones y luego empiezan a llegar más gentes que van a ver los camiones y les digo, oye, ¿qué pasó? Y dice, pues es que son mis compradores, yo los voy a revender, nomás déjame que los vean y ya después yo veo si van a interesar en ellos. Le digo, okay, adelante, los ven, los checan y todo. Ellos (José Luis y Víctor), pues ya después ellos tratan con esta persona de nombre Alejandro”, indicó José Luis, gestor de la empresa involucrada.

El día de ayer, lunes 4 de septiembre, José Luis Palomares y Víctor Yahir, el primero residente de la Ciudad de México y el segundo de Reynosa, Tamaulipas, acudieron a la empresa afirmando que ya habían pagado por los camiones, pero la empresa transportista asegura que no han recibido ningún pago.

DETECTAN CONTRADICCIONES

La empresa involucrada destaca tres irregularidades. Primero, señalan que las personas contactaron a Alejandro González a través de Facebook, y este les ofreció las unidades, modelos 2014, a un precio de 500 mil y 400 mil pesos, cuando el valor de mercado ronda el millón de pesos. Además, las versiones sobre la forma de pago difieren, inicialmente afirmaron que se había realizado en efectivo, pero luego mencionaron una transferencia. La tercera irregularidad que señalan es que los presuntos afectados presentan documentación de los vehículos como evidencia de la transacción, pero ellos aseguran que solo les prestaron una copia de la factura —cancelada con la leyenda “sin valor”— para que revisaran ante las autoridades la legalidad de los vehículos y sospechan que el resto de la documentación pudo haber sido apropiada durante la primera revisión realizada por “las personas de Alejandro”.