‘En el Estadio Olímpico de Saltillo la seguridad es nula’; señala el grupo de animación conocido como ‘La Revuelta’

“La seguridad en el Estadio de aquí (Saltillo) es nula. No hay” , externaron los fanáticos entre una plática que se desarrolla en lo que parece ser la sala de un domicilio particular.

Durante la transmisión recordaron un altercado que se presentó con el representativo de Monclova hace algún tiempo, pero también aplaudieron la hermandad y respeto que se ha tenido con otros clubes, entre ellos el Cadereyta.

Otro de los temas abordados fue el controversial señalamiento de que a los grupos de animación del futbol mexicano se les da “incentivos” por parte de las directivas.

“Quiero pensar que sí hay facilidades. Pero a mí no me ha tocado ni madre”, dijo uno de los participantes en el video refiriéndose a la situación particular con los equipos locales. Mientras que otro comentó: “dos playeras que me han regalado en 15 años”.

Por otro lado, uno de ellos refirió: “yo no pido nada. Yo estoy comprometido con apoyar al equipo”.

Incluso, los miembros de “La Revuelta” coincidieron en que de su propio bolsillo han invertido más de lo que se les ha dado por parte de alguna directiva local.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuilense hace historia en la aviación; Okiwa López recibe beca tras superar a 306 postulantes

Al retomar el caso de los hechos violentos ocurridos en Querétaro, los integrantes de “La Revuelta” recordaron que su nombre representa a la diversidad de aficionados que componen el grupo en cuanto al equipo de Primera División que siguen.