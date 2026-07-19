En Saltillo, investigan aparente suicidio de joven en Valle de Satélite

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    En Saltillo, investigan aparente suicidio de joven en Valle de Satélite
    Agentes de la Agencia de Investigación Criminal y personal de Servicios Periciales realizaron las diligencias en el domicilio donde fue localizada la joven. JUAN FRANCISCO VALDÉS

Familiares señalaron que la joven, de 25 años, recibía tratamiento por depresión; el área de Feminicidios tomó conocimiento del caso

Una joven de 25 años fue localizada sin vida la mañana de este domingo al interior de su domicilio, ubicado en la colonia Valle de Satélite, en Saltillo. Las primeras indagatorias apuntan a un aparente suicidio, aunque serán las autoridades las que determinen las circunstancias del fallecimiento.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 07:00 horas en una vivienda de la calle Normal Superior, entre Plaza Independencia y Angostura. De acuerdo con los primeros reportes, Gilberto encontró a su hija, Ana Karen, inconsciente dentro del inmueble.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/ataque-familiar-en-saltillo-machetea-a-su-madre-agrede-a-hermana-y-huye-DF22270470

El hombre intentó auxiliarla y solicitó apoyo a través del Sistema de Emergencias 911. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al domicilio; sin embargo, tras valorarla confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), adscritos al área de Feminicidios, realizaron las primeras diligencias y entrevistaron a familiares, quienes señalaron que la joven recibía tratamiento médico por depresión.

Peritos de la Fiscalía General del Estado efectuaron el procesamiento de la escena y el levantamiento de indicios, los cuales serán integrados a la carpeta de investigación.

$!El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se le practicará la necropsia de ley como parte de la investigación.
El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se le practicará la necropsia de ley como parte de la investigación. JUAN FRANCISCO VALDÉS

Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde la necropsia de ley permitirá establecer la causa de la muerte y contribuirá a esclarecer las circunstancias del caso.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Policía
Seguridad
Suicidio

Localizaciones


Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
NosotrAs: Invisibilidad y estigmatización de las mujeres privadas de su libertad

NosotrAs: Invisibilidad y estigmatización de las mujeres privadas de su libertad
El Mundial le vendió la pasión al mercado

El Mundial le vendió la pasión al mercado
La historia de Becka recordó a su familia el valor de compartir publicaciones sobre mascotas extraviadas, una acción que terminó siendo clave para encontrarla sana y salva.

Saltillo: un clic que devuelve la esperanza; cuando las redes sociales ayudan a reunir a familias con sus mascotas
Esta semana, un pequeño de siete años perdió la vida tras ser atropellado en la colonia Brisas.

‘En Saltillo hay más espacios para los autos, que para los niños’, cuestionan expertos
Miguel Ángel Riquelme Solís informó que se fortalecerá la vigilancia y el cumplimiento de los reglamentos en bares y centros nocturnos de Torreón.

Miguel Riquelme ‘lee la cartilla’ a bares de Torreón y refuerza vigilancia en centros nocturnos
Las escuelas no pueden rechazar la inscripción de un alumno porque no haya cubierto las cuotas voluntarias.

Coahuila: Denuncian padres que escuelas condicionan inscripciones al pago de cuotas
Perros y gatos rescatados de las calles fueron puestos en adopción durante la jornada realizada en Honda Saltillo.

Saltillo: promueven la adopción responsable de gatitos y perritos rescatados
Tren Interoceánico

Tren Interoceánico