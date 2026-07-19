En Saltillo, investigan aparente suicidio de joven en Valle de Satélite

Una joven de 25 años fue localizada sin vida la mañana de este domingo al interior de su domicilio, ubicado en la colonia Valle de Satélite, en Saltillo. Las primeras indagatorias apuntan a un aparente suicidio, aunque serán las autoridades las que determinen las circunstancias del fallecimiento. Los hechos ocurrieron alrededor de las 07:00 horas en una vivienda de la calle Normal Superior, entre Plaza Independencia y Angostura. De acuerdo con los primeros reportes, Gilberto encontró a su hija, Ana Karen, inconsciente dentro del inmueble.

El hombre intentó auxiliarla y solicitó apoyo a través del Sistema de Emergencias 911. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al domicilio; sin embargo, tras valorarla confirmaron que ya no contaba con signos vitales. Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), adscritos al área de Feminicidios, realizaron las primeras diligencias y entrevistaron a familiares, quienes señalaron que la joven recibía tratamiento médico por depresión. Peritos de la Fiscalía General del Estado efectuaron el procesamiento de la escena y el levantamiento de indicios, los cuales serán integrados a la carpeta de investigación.

Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde la necropsia de ley permitirá establecer la causa de la muerte y contribuirá a esclarecer las circunstancias del caso.