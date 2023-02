Por las calles de Saltillo circulan más unidades de transporte de personal que dan servicio a las empresas, que camiones y microbuses de transporte urbano: más de 2 mil 370 contra 440, de acuerdo con datos de la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad y del Instituto Municipal de Transporte.

La Asociación Mexicana de Urbanistas en Coahuila considera que de no existir el servicio de transporte de personal, el congestionamiento vial de la ciudad se agravaría aún más, aunque no es posible determinar en qué porcentaje o cantidad, pero lo cierto es que hay vialidades que ya no pueden soportar más carga vehicular, por eso los “cuellos de botella” que se forman en diferentes arterias.

José Ruiz Fernández, presidente de la AMUC, subrayó la urgencia de modernizar el transporte masivo, a fin de que las personan opten por esta modalidad, en lugar de usar el vehículo particular, pues cada año se incorporan más carros al parque vehicular.

El intenso tráfico, explicó, se debe a la incorporación de una mayor cantidad de camiones de transporte de personal, que quizá es una opción más rentable para la industria, que así evita invertir en ese rubro.

“Me parece lógico porque la cantidad de estas unidades ha aumentado enormemente en los últimos años, lo que es coincidente con la reducción de transporte público, además, disminuye la frecuencia de paso de las unidades en los puntos de ascenso y descenso de pasajeros, con la posibilidad de que algunas rutas se modifiquen o se anulen, dependiendo de la demanda, lo que sería un problema para la movilidad en la ciudad”, explicó.

“El transporte público debe ser prioridad en movilidad porque reduce impactos viales y ambientales en el área urbana, es decir, por cada camión que circula, dejan de circular al menos 20 coches, entonces es mayor el impacto de que haya menos unidades del transporte urbano”, advirtió.

El año pasado, más de 2 mil 370 unidades que brindan servicio a las empresas para el traslado de trabajadores recorrían colonias, bulevares y el periférico Luis Echeverría Alvarez para recoger a los trabajadores, llevarlos al centro laboral y regresarlos a casa.

“Las unidades de transporte de personal finalmente ayudan a que las personas que van a las empresas no usen su vehículo particular y eso genera una reducción en el tráfico, sobre todo a las horas pico, donde en vez de ir 20 ó 30 vehículos va una unidad de transporte con 30 ó 40 empleados, ese es un beneficio, evidentemente también para el tema ambiental”, afirmó.

“Entre las unidades de transporte de personal y las de transporte urbano, aunque ambas cubren necesidades similares pero con cierta diferencias, las que generan más beneficio porque atienden a mayor cantidad de población, son las unidades de transporte urbano, esas serían la prioridad para la ciudad”, planteó Ruiz Fernández.

Aclaró que los camiones y microbuses deben ofrecer un servicio digno, es decir, que estén en buenas condiciones y que circule la cantidad necesaria por donde la gente lo requiere, con menor tiempo de espera y que cumplan con los horarios establecidos, porque hay rutas que para las 07:00 de la tarde o antes de las 08:00 de la noche dejan de dar servicio, lo que afecta a los usuarios.

Si no mejora el servicio público, seguirá la compra de vehículos particulares, con más impacto negativo en la movilidad urbana.

Hay lugares donde no aguantan mayor carga y otros donde la carga no es tan alta y pueden soportar más, pero hay sectores que tienen saturación importante”, agregó.

“Querer resolver el tema de movilidad haciendo más calles o más grandes las avenidas, es el equivalente a querer curar la obesidad haciendo más grande el cinturón del pantalón, no resuelve el problema, lo único que hace es generar una sensación de alivio provisional, pero eventualmente va a generar la misma dinámica”, concluyó.