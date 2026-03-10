Entrega Alsuper en Saltillo apoyos por 830 mil pesos

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 10 marzo 2026
    Entrega Alsuper en Saltillo apoyos por 830 mil pesos
    La asociación Luchando por Ángeles Pequeños A.C. recibió 400 mil pesos para apoyar tratamientos y atención médica de niñas y niños que enfrentan cáncer infantil. FOTOS: FRANCISCO MUÑIZ
Rebeca Ramírez
por Rebeca Ramírez

COMPARTIR

TEMAS


ONG

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


Alsuper

Los recursos del programa de redondeo ‘Con tu Cambio Florecen los Sueños’ fueron distribuidos entre tres organizaciones sociales, para impulsar proyectos educativos, de rehabilitación y apoyo a niñas y niños con cáncer

Alsuper hizo la entrega este martes de un donativo de 830 mil pesos distribuidos entre tres asociaciones, con recursos aportados por los clientes de las diferentes sucursales a través del programa “Con tu Cambio Florecen los Sueños”.

En la tienda Alsuper Satélite se hizo la entrega de los recursos, una de las instituciones apoyadas con este redondeo fue Lazos I.A.P., que es una institución con más de 30 años de experiencia impulsando la educación de calidad para niñas y niños de primaria en situación de vulnerabilidad. En esta ocasión recibieron un apoyo de 300 mil pesos que serán utilizados en la implementación del modelo educativo en las primarias Eloy Dewey, Félix Gómez y Escuela Saade.

$!Representantes de Lazos I.A.P. recibieron un donativo de 300 mil pesos del programa de redondeo de Alsuper, recursos que se destinarán a fortalecer su modelo educativo en escuelas primarias de Saltillo.
Representantes de Lazos I.A.P. recibieron un donativo de 300 mil pesos del programa de redondeo de Alsuper, recursos que se destinarán a fortalecer su modelo educativo en escuelas primarias de Saltillo.

La subdirectora de Lazos, Gabriela Gil, agradeció a Alsuper por su compromiso y generosidad. Recordó que han sido beneficiados desde hace muchos años en favor de la educación, y programas como el redondeo hacen que la empresa ponga su corazón y compromiso con toda la comunidad.

La segunda institución apoyada fue Centro de Neurorehabilitación Betesda A.C., una institución con 32 años de experiencia, dedicada a mejorar la calidad de vida de vida de niñas, niños, jóvenes, personas adultas y adultos mayores con discapacidad; ellos recibieron un donativo de 130 mil pesos, recursos que serán destinados para el equipamiento del área de rehabilitación y terapia física.

$!Directivos de Alsuper, representantes de organizaciones sociales y personas beneficiadas, participaron en la entrega simbólica de los recursos.
Directivos de Alsuper, representantes de organizaciones sociales y personas beneficiadas, participaron en la entrega simbólica de los recursos.

Claudia Elizabeth García, procurador de fondos de este centro, también comentó que son varios años en que los apoya tiendas Alsuper; agradeció el apoyo, que representa mucho más que una contribución económica, es una muestra de confianza, solidaridad y compromiso con las causas sociales.

La tercera institución apoyada fue Luchando por Ángeles Pequeños A.C., una organización dedicada desde 2015 a apoyar a niñas, niños y jóvenes que enfrentan cáncer infantil. Ellos recibieron un apoyo de 400 mil pesos que será destinado al tratamiento y atención de niñas y niños que luchan contra la enfermedad.

$!El Centro de Neurorehabilitación Betesda A.C. fue beneficiado con 130 mil pesos, que serán utilizados para equipar el área de rehabilitación y terapia física para personas con discapacidad.
El Centro de Neurorehabilitación Betesda A.C. fue beneficiado con 130 mil pesos, que serán utilizados para equipar el área de rehabilitación y terapia física para personas con discapacidad.

La presidenta de la institución, Nayeli Pereznegrón, agradeció el apoyo y coincidió en señalar que son muchos años de ser beneficiados con este programa: “ustedes han crecido junto con nosotros, iniciamos con programas muy pequeños y gracias a este redondeo, mientras ustedes van redondeando más y abriendo más tiendas, nosotros también vamos haciendo proyectos nuevos que impactan en la vida de nuestros niños”.

Como ya es costumbre, para concluir Alsuper reconoció a su personal por el apoyo a esta campaña de redondeo. Se trata de los cajeros de Alsuper La Encantada, Cynthia Yolanda Ortiz, Diana Lisbeth Alvarado, Ana Laura Ramírez y Oscar Mérida; de La Fragua, Beatriz Adriana Rodríguez; de Alsuper Las Flores, Yuliana Mata; de Las Maravillas, Yudith Cecilia Estrada y Alma Gabriela Krause, y de V. Carranza, Margarita Martínez.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


ONG

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


Alsuper

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El bendito idioma trumpista

El bendito idioma trumpista
true

Corrupción en Aduanas: sobran evidencias; falta voluntad para llegar al fondo
true

POLITICÓN: Polémica en Jimulcazo 2026, entre rodada ilegal, daño ambiental y concierto privado
El joven contaba con reporte de desaparición desde febrero en la capital de Coahuila.

Identifican a joven hallado sin vida en el río Bravo; fue reportado como desaparecido en Saltillo
Una gasolinera en París. La Unión Europea importa la mayor parte de su petróleo y gas, lo que la hace vulnerable a la volatilidad de los precios mundiales.

La guerra de Trump aumenta el riesgo económico para el mundo
Estarán presentes en este evento empresas tecnológicas como Google y Microsoft, así como de los gobiernos de California y de Estados Unidos.

Saltillo: participará Roberto Garza Villareal en evento mundial sobre tecnología agrícola
En toda Asia, donde los países están altamente expuestos al aumento de los costos del petróleo y el gas y a la escasez de suministro, los gobiernos están tomando medidas para mitigar el impacto económico.

La alarma por las alteraciones del sector petrolero está creciendo en Asia
El flujo de contenedores y mercancías chinas hacia Medio Oriente enfrenta una parálisis logística debido al cierre de rutas estratégicas y el recrudecimiento del conflicto.

Para China, la ampliación de la guerra pone en peligro activos e inversiones milmillonarios