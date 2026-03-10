Entrega Alsuper en Saltillo apoyos por 830 mil pesos

Alsuper hizo la entrega este martes de un donativo de 830 mil pesos distribuidos entre tres asociaciones, con recursos aportados por los clientes de las diferentes sucursales a través del programa “Con tu Cambio Florecen los Sueños”. En la tienda Alsuper Satélite se hizo la entrega de los recursos, una de las instituciones apoyadas con este redondeo fue Lazos I.A.P., que es una institución con más de 30 años de experiencia impulsando la educación de calidad para niñas y niños de primaria en situación de vulnerabilidad. En esta ocasión recibieron un apoyo de 300 mil pesos que serán utilizados en la implementación del modelo educativo en las primarias Eloy Dewey, Félix Gómez y Escuela Saade.

La subdirectora de Lazos, Gabriela Gil, agradeció a Alsuper por su compromiso y generosidad. Recordó que han sido beneficiados desde hace muchos años en favor de la educación, y programas como el redondeo hacen que la empresa ponga su corazón y compromiso con toda la comunidad.

La segunda institución apoyada fue Centro de Neurorehabilitación Betesda A.C., una institución con 32 años de experiencia, dedicada a mejorar la calidad de vida de vida de niñas, niños, jóvenes, personas adultas y adultos mayores con discapacidad; ellos recibieron un donativo de 130 mil pesos, recursos que serán destinados para el equipamiento del área de rehabilitación y terapia física.

Claudia Elizabeth García, procurador de fondos de este centro, también comentó que son varios años en que los apoya tiendas Alsuper; agradeció el apoyo, que representa mucho más que una contribución económica, es una muestra de confianza, solidaridad y compromiso con las causas sociales. La tercera institución apoyada fue Luchando por Ángeles Pequeños A.C., una organización dedicada desde 2015 a apoyar a niñas, niños y jóvenes que enfrentan cáncer infantil. Ellos recibieron un apoyo de 400 mil pesos que será destinado al tratamiento y atención de niñas y niños que luchan contra la enfermedad.

La presidenta de la institución, Nayeli Pereznegrón, agradeció el apoyo y coincidió en señalar que son muchos años de ser beneficiados con este programa: “ustedes han crecido junto con nosotros, iniciamos con programas muy pequeños y gracias a este redondeo, mientras ustedes van redondeando más y abriendo más tiendas, nosotros también vamos haciendo proyectos nuevos que impactan en la vida de nuestros niños”. Como ya es costumbre, para concluir Alsuper reconoció a su personal por el apoyo a esta campaña de redondeo. Se trata de los cajeros de Alsuper La Encantada, Cynthia Yolanda Ortiz, Diana Lisbeth Alvarado, Ana Laura Ramírez y Oscar Mérida; de La Fragua, Beatriz Adriana Rodríguez; de Alsuper Las Flores, Yuliana Mata; de Las Maravillas, Yudith Cecilia Estrada y Alma Gabriela Krause, y de V. Carranza, Margarita Martínez.

Publicidad