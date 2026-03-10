Identifican a joven hallado sin vida en el río Bravo; fue reportado como desaparecido en Saltillo

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El cuerpo de un joven que fue localizado sin vida en las aguas del río Bravo, en el municipio de Piedras Negras, ya fue identificado por las autoridades. La víctima tenía reporte de desaparición desde febrero en la ciudad de Saltillo.

De acuerdo con información proporcionada por la Fiscalía General del Estado, la persona encontrada sin vida respondía al nombre de Pablo Emiliano ¨N¨, de 21 años de edad, quien era residente de la capital coahuilense.

El hallazgo ocurrió durante el fin de semana en un tramo del río Bravo cercano a la colonia Morelos, donde habitantes del sector detectaron el cuerpo flotando en el agua y reportaron la situación a las autoridades. Tras recibir el aviso, se desplegó un operativo para recuperar el cadáver e iniciar las investigaciones correspondientes.

Una vez que el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, especialistas realizaron la necropsia de ley para determinar las causas del fallecimiento. Durante el proceso de identificación, peritos lograron reconocer a la víctima mediante diversos tatuajes que presentaba en distintas partes del cuerpo, entre ellos en el brazo derecho y en las pantorrillas.

El delegado de la Fiscalía General de Justicia en la región, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, informó que la identificación preliminar permitió establecer que el joven contaba con una ficha de búsqueda activa. El reporte de desaparición había sido presentado por familiares luego de que el joven dejara de tener contacto con ellos.

De acuerdo con los registros, el joven fue visto por última vez el 11 de febrero cuando salió de su domicilio en Saltillo. Posteriormente no se tuvo información sobre su paradero, lo que llevó a sus familiares a solicitar apoyo de las autoridades para iniciar la búsqueda.

Las investigaciones también establecieron que la última referencia sobre su ubicación indicaba que el joven habría estado en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, antes de perderse todo rastro sobre su paradero.

Tras confirmarse la identidad, la Fiscalía notificó al Ministerio Público del área de personas desaparecidas para continuar con los procedimientos correspondientes. Asimismo, se estableció comunicación con los familiares para realizar los trámites necesarios para la entrega del cuerpo.

Autoridades indicaron que también se realizan pruebas genéticas para confirmar plenamente la identidad de la víctima y concluir la carpeta de investigación relacionada con su desaparición. Mientras tanto, el caso permanece bajo seguimiento para esclarecer las circunstancias en las que el joven terminó en el cauce del río Bravo.

