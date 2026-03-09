Saltillo: participará Roberto Garza Villareal en evento mundial sobre tecnología agrícola

El empresario saltillense, Roberto Garza Villarreal, director de Agropecuaria El Arranque, será uno de los participantes en el Wolrd Agri-Tech que se realizará en San Francisco California, los días 17 y 18 de marzo.

Agregó que este evento es el equivalente al Super Bowl de la tecnología agrícola, se contará con pláticas de representantes de Google, Microsoft, de la Inteligencia Artificial, así como de los gobiernos de California y de Estados Unidos, entre otros.

Se espera una asistencia de 1,700 líderes a nivel mundial sobre la tecnología agrícola, en su caso participará el 17 de marzo en un panel sobre la implementación de tecnologia en el campo y compartirá escenario con el Vicepresidente a nivel mundial de Agricultura de Pepsico, entre otros.

Al parecer, comentó que es el único mexicano que participa en el evento, asimismo lo que significa la invitación que recibieron para participar en este evento.

“Nosotros como siempre lo hemos demostrado, al final del día, nosotros lo que buscamos es trabajar, generar desarrollo y trabajos para la región, y si de pasada nos invitan a este tipo de eventos qué padre, siempre hemos sido líderes en la implementación de tecnología agrícola y esperemos seguir siéndolo un tiempo más”, señaló, Garza Villarreal.