La guerra de Trump aumenta el riesgo económico para el mundo

WASHINGTON- Aunque el presidente de EE. UU. asegura que la guerra será breve, los economistas contemplan un panorama sombrío para las finanzas globales Los precios del combustible podrían aumentar y mantenerse altos durante meses. Es posible que eso eleve el costo de los alimentos y otros productos que dependen del transporte. Y los consumidores y las empresas, afectados por el aumento de los costos, podrían optar por gastar menos, lo que limitaría el crecimiento económico. Desde la perspectiva de los economistas, ese es el panorama cada vez más real y sombrío de la guerra en Irán liderada por Estados Unidos, que ahora entra en su segunda semana. Quizá sea un conflicto creado por el presidente Donald Trump, pero se está convirtiendo en el nuevo dolor de cabeza económico del mundo, uno que ha hecho que líderes extranjeros se apresuren a buscar maneras de contener las posibles consecuencias. Al centro del pánico está el alza del precio del petróleo que, por un momento, llegó a superar los 100 dólares por barril el lunes. Como la energía es crucial para el funcionamiento de la economía mundial, las turbulencias han suscitado temores de un conflicto prolongado que podría ocasionar profundos efectos financieros en todo el mundo, incluso en Estados Unidos. En respuesta, los líderes del mundo convocaron una reunión de emergencia del Grupo de los 7 el lunes, en la que los ministros de finanzas consideraron recurrir a sus reservas nacionales de petróleo para aumentar el suministro disponible, aunque decidieron no hacerlo. Solo después de que Trump afirmara más tarde ese mismo día que la guerra estaba llegando a su fin, los precios del petróleo comenzaron a estabilizarse y cayeron hasta alrededor de los 85 dólares por barril. "Sabía que los precios del petróleo subirían si hacía esto", dijo Trump en una rueda de prensa en Florida. "Probablemente han subido menos de lo que pensaba". Durante días, Trump ha descartado o restado importancia a cualquier riesgo económico planteado por sus ataques en Irán. Antes había descrito el aumento de los precios de la gasolina como un "precio muy pequeño a pagar" por la seguridad nacional. Los comentarios significan un contraste notable con los alardes del presidente sobre la caída de los precios de la gasolina a principios de su segundo mandato, un suceso que a menudo presentaba como un indicador claro de la evolución del país. Para los estadounidenses, los efectos no parecen ser menores. El lunes, el precio promedio de un galón de gasolina alcanzó casi 3,48 dólares en todo el país, según la AAA, un aumento del 16 por ciento respecto a la semana previa. La subida de los precios de la energía al inicio atemorizó a los mercados financieros, provocando fuertes caídas del S&P 500 y de otros índices bursátiles importantes, que repuntaron cuando la Casa Blanca trató de mitigar la preocupación por el mercado del petróleo.

“La Casa Blanca está en constante coordinación con las agencias pertinentes sobre este tema relevante porque es una prioridad máxima para el presidente”, dijo en un comunicado Taylor Rogers, vocera de la Casa Blanca. Describió el aumento del precio del petróleo como un “cambio a corto plazo”, y añadió que volvería a “bajar drásticamente una vez alcanzados los objetivos de la Operación Furia Épica”.

En muchos sentidos, las repercusiones en torno a Irán han sido similares a la inquietud mundial que provocó el inicio de la guerra comercial de Trump hace casi un año. En ese entonces, los economistas también advirtieron sobre la agitación que se avecinaba, mientras que los líderes del mundo entraron en pánico por las consecuencias para sus economías. Algunas de las funestas predicciones se cumplieron, afectando a los consumidores y a las empresas de un modo que todavía se siente hoy.