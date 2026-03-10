POLITICÓN: Polémica en Jimulcazo 2026, entre rodada ilegal, daño ambiental y concierto privado

I. JIMULCAZO 2026

Algo anda muy mal cuando quienes deben poner el ejemplo son los primeros en incumplir las normas. La secretaria de Medio Ambiente en Coahuila, Susana Estens de la Garza, confirmó que “El Jimulcazo 2026”, una ruta en vehículos RZR que cruza el Cañón de Jimulco, en Torreón –que, por cierto, es un área natural protegida–, no contó con los permisos necesarios para su realización y, además, provocó daños en la flora y fauna de la zona. Lo grave es que el evento estuvo lleno de servidores públicos, como Sonia Villarreal, exsecretaria de Seguridad Pública, así como mandos de distintos cuerpos de seguridad, quienes se encontraban entre los participantes.

II. FIESTÓN

Y como la rodada no fue suficiente, “El Jimulcazo 2026” también tuvo su toque musical. Hasta el cañón llegó Alfredito Olivas, uno de los nombres fuertes del regional mexicano, acompañado de Poncho Quezada, de Los Dos Carnales, para echarse un palomazo con los asistentes. Los videos del momento, por supuesto, circularon rápido en redes sociales. Lo que no ha quedado claro es otra cosa: ¿cómo llegó el cantante a Jimulco y, sobre todo, quién pagó la fiesta? Porque la música rara vez es gratis...

III. TRAS LA CHULETA

Ahora que ya están en marcha los trabajos para la construcción de la nueva línea ferroviaria que unirá Saltillo con Nuevo Laredo, un grupo de empresarios locales está impulsando que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, que a nivel local tiene a su cargo Tanech Sánchez Ángeles, garantice que las empresas a las cuales se han asignado los contratos privilegien la proveeduría local. Los impulsores de la medida, según nos dicen, están siguiendo el ejemplo de empresarios regiomontanos, quienes ya habrían logrado compromisos concretos, en este sentido, por parte de las autoridades y las empresas constructoras.

IV. AVANCE

Hasta donde se sabe, ya consiguieron un primer acercamiento con Néstor Núñez, titular de la Unidad de Vinculación Institucional y Patrimonio de la SICT, quien habría sido clave para que en la vecina entidad se construyera el compromiso de poner por delante a los proveedores locales. Habrá que estar pendientes a ver cómo avanza el asunto acá, pues de lo que estamos hablando es de que la derrama económica de la obra se quede en Coahuila... o al menos buena parte de ella.

V. AUSENCIA

El fin de semana le comentamos aquí el caso de Gustavo Martínez, quien el viernes pasado, por alguna razón que nadie logra entender –y menos explicar– decidió pelearse públicamente con su jefe, el alcalde Tomás Gutiérrez. Según nos confirman los que se dedican a pasar revista de quienes asisten a los eventos de la agenda oficial, el mismo viernes por la tarde ya no se vio al ¿todavía? director del DIF municipal en el último de los compromisos de la agenda semanal. Pero lo que ayer alimentó aún más la especulación en la Presidencia Municipal de Ramos Arizpe fue que nadie vio a Martínez aparecerse en su oficina en todo el día.

VI. ¿SE VA O NO SE VA?

¿Tiró la toalla o fue cesado en privado? Esa es la pregunta que ayer se hacía todo mundo pues, aun cuando nadie –o casi nadie– considera que el funcionario pueda sobrevivir al episodio de la semana anterior, al menos se esperaría que acudiera a realizar la entrega de sus oficinas, como acto mínimo de profesionalismo. A menos, claro, que los especuladores se estén adelantando y el desenlace de esta historia no vaya a ser el despido, sino otro tipo de “castigo”... Habrá que seguir pendientes.

VII. RECONOCIMIENTO

El Comité Internacional de Ciudades Hermanas de Saltillo entregó un reconocimiento al empresario Mario Ricardo Hernández del Bosque por su trayectoria profesional y su participación en distintos proyectos de impacto para la comunidad. Durante el acto se recordó su paso por organismos empresariales, patronatos y espacios de servicio público, así como su papel en iniciativas que impulsaron infraestructura y desarrollo regional. Quienes conocen su historia destacan que su carrera combina empresa, gestión y trabajo comunitario, una mezcla que no suele ser frecuente y que explica el homenaje que recibió de este organismo ciudadano.

VIII. FUTURO

Durante el homenaje también se recordó que Mario Ricardo ha participado en proyectos relevantes para la región, desde el impulso a la UTC hasta su trabajo en organismos ciudadanos. Por eso sorprendió que la actual administración municipal de Ramos Arizpe decidiera retirar su nombre de una estación de bomberos. En el ambiente político hay quienes comentan que ese tipo de trayectorias no pasan inadvertidas... y que algunos ya empiezan a mencionar su perfil en el contexto de la competencia política... ¿Será?

IX. UNA RAYA MÁS...

Una asignatura pendiente de la secretaria del Trabajo, Nazira Zogbi Castro, es la seguridad de quienes no trabajan para una empresa grande o vinculada a la industria automotriz. El incidente ocurrido ayer en Parras de la Fuente, que provocó múltiples fracturas a un trabajador de una empresa dedicada a la colocación de paneles solares, es un ejemplo claro de ello. De acuerdo con la crónica de los hechos, el empleado realizaba labores en un restaurante del Pueblo Mágico, a unos 10 metros de altura, sin los arneses de seguridad requeridos, cuando perdió el equilibrio y cayó. Un accidente que pudo ser evitado. Pero para eso es indispensable que haya vigilancia de la autoridad.