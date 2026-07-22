‘Es absurdo creer que cambiamos a Rocky’; Pets Care emprenderá acciones legales contra difamación

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Saltillo
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    ‘Es absurdo creer que cambiamos a Rocky’; Pets Care emprenderá acciones legales contra difamación
    Tras el caso de Rocky, Pets Care informó que buscará proceder legalmente contra quienes difundieron acusaciones que, asegura, afectaron el prestigio de la clínica y su personal. FRANCISCO MUÑÍZ

El director de la clínica aseguró que él y su personal fueron amenazados tras el caso; afirmó que la Fiscalía y médicos veterinarios externos respaldan la atención brindada al canino

El director de la clínica veterinaria Pets Care en Saltillo, Humberto Baca, calificó como “absurdas” las versiones que surgieron en redes sociales sobre un supuesto cambio de ‘Rocky’ durante su hospitalización y anunció que emprenderá acciones legales por difamación contra quienes difundieron esos señalamientos.

En entrevista con medios locales, el médico veterinario rechazó que la clínica incurriera en alguna irregularidad durante la atención del canino y aseguró que todo el esfuerzo del personal estuvo enfocado en intentar salvarle la vida.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/sindrome-inflamatorio-generalizado-le-arrebato-la-vida-rocky-recibio-atencion-profesional-pets-care-HH22346089

”Es absurdo totalmente el hecho que hayan puesto en juego el profesionalismo que nosotros tenemos como médicos y como institución. Pero, sobre todo, es absurdo que hayan creído que yo haya podido prestar a cambiar al paciente”, expresó.

Baca afirmó que, desde el ingreso de ‘Rocky’, la clínica concentró todos sus recursos en su atención médica, por lo que descartó cualquier versión relacionada con una supuesta sustitución del perro.

ANUNCIAN ACCIONES LEGALES

El director de Pets Care informó que, tras las acusaciones y amenazas recibidas durante los últimos días, la clínica iniciará un procedimiento legal contra quienes incurrieron en actos de difamación.

”La difamación es un delito y evidentemente, después de todo lo que vivimos en estos días y en estas horas, por supuesto que vamos a hacer algo de forma legal”, afirmó.

El veterinario aseguró que durante las manifestaciones registradas en el exterior del hospital hubo daños, agresiones verbales y amenazas dirigidas tanto a él como al personal de la clínica.

”Me agredieron verbalmente, difamaron mi nombre, amenazaron a mi equipo. Claro que sí nos sentimos amenazados”, sostuvo.

DEFIENDE ACTUACIÓN DE LA FISCALÍA

Humberto Baca también respaldó el trabajo realizado por la Fiscalía General del Estado durante la investigación y aseguró que la autoridad estuvo presente desde el inicio del caso.

”La Fiscalía en todo momento estuvo apoyando, en todo momento hicieron su trabajo en tiempo y forma”, señaló.

Asimismo, indicó que la revisión realizada por médicos veterinarios externos fortalecerá los dictámenes elaborados por la clínica respecto al estado de salud de ‘Rocky’.

”El hecho de que hayan venido más colegas externos a revisar al paciente nos da mucha más seguridad de que esos reportes simplemente van a coincidir con la opinión que nosotros dimos desde un principio”, afirmó.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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