Síndrome inflamatorio generalizado le arrebató la vida ‘Rocky’; recibió atención profesional: Pets Care

En entrevista con medios locales, el médico veterinario explicó que Rocky llegó a la clínica con un cuadro sumamente delicado a consecuencia del trauma provocado por el arrastre. Señaló que, aunque el diagnóstico presuntivo apuntaba a un trauma medular agudo, la condición del paciente impidió confirmar esa lesión mediante estudios de imagen.

El síndrome inflamatorio generalizado derivado de las lesiones internas que sufrió Rocky tras ser arrastrado por una camioneta en Saltillo fue la causa que provocó su fallecimiento, de acuerdo con el director de la clínica veterinaria Pets Care, Humberto Baca. Aseguró que el can recibió atención médica especializada desde su ingreso hasta el último momento de vida.

”Las que finalmente le causaron la muerte fueron sus heridas internas”, afirmó. Explicó que no fue posible realizar una tomografía o una resonancia magnética porque el perro no podía ser sometido a anestesia general debido a la inestabilidad que presentaba.

Baca detalló que la evolución clínica derivó en un síndrome inflamatorio generalizado que comprometió funciones vitales del organismo hasta provocar un paro respiratorio.

”El síndrome inflamatorio generalizado al final fue lo que le arrebató la vida al paciente”, sostuvo. Añadió que el proceso afectó el funcionamiento del nervio vago, lo que ocasionó una disminución en la oxigenación del organismo antes del fallecimiento.

El director de Pets Care también defendió la atención brindada al animal y rechazó los señalamientos de una presunta negligencia médica durante los cuatro días que Rocky permaneció hospitalizado.

”Desde el momento número uno que el perro pisó este hospital hasta el último segundo de respiro que él dio, tuvo la atención médica oportuna y profesional”, aseguró.

Asimismo, explicó que las sedaciones utilizadas para controlar el dolor no equivalen a una anestesia general, por lo que pidió evitar confusiones respecto al tratamiento aplicado durante la hospitalización.

ANTECEDENTE DEL CASO

Rocky fue ingresado a la clínica luego de que se difundieran videos en los que se observaba al perro amarrado a la parte trasera de una camioneta y siendo arrastrado por calles de un fraccionamiento al norte de Saltillo. El caso generó indignación a nivel nacional y derivó en una investigación de la Fiscalía General del Estado.

Como parte del proceso penal, Liliana “N”, señalada como presunta responsable de la agresión, fue detenida y vinculada a proceso por un juez de control. La autoridad concedió un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria mientras continúan las diligencias.