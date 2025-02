‘Es un don divino’: Silas Herrera, el jardinero-escultor de la Alameda de Saltillo

El autor, desde hace dos años, de estas figuras es Silas Herrera Verónico, quien en entrevista para VANGUARDIA contó que su habilidad no es aprendida, sino un don divino.

Originario del ejido Tejocote del municipio de General Cepeda, comenzó a laborar en distintas dependencias de embellecimiento urbano del municipio desde 2001.

Desde hace dos años, está asignado principalmente a la Alameda, donde, por inspiración e iniciativa propia, comenzó a darle forma a la poda de árboles y arbustos.

“Vine a dar aquí, empecé a ver cómo estaba el movimiento y empecé a hacer las figuras. Todo lo que se ve de las figuras yo las he hecho, pero nadie me enseñó. Nada más veo el árbol y empiezo a darle la forma. Yo digo que es un don divino, es un regalo que me dio Dios”, dijo Silas.

Agregó que, como referencia, tiene que si a una persona le gusta hacer su trabajo, lo aprende fácil. Incluso sus jefes alguna vez le sugirieron que hiciera un curso para que otras personas aprendieran a hacer figuras con los arbustos, aunque no le convenció la idea, pues la inspiración y la habilidad tienen que nacer de cada persona.

“Aprende uno en el trabajo, haciendo las cosas. Y así es como he hecho todo lo que hay aquí en la Alameda, con las ideas que me llegan a mí”, apuntó.