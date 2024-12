Ferreteras de Saltillo reportan alza en ventas de productos contra el frío

En Saltillo, el descenso en las temperaturas ha generado preocupación entre los habitantes, quienes buscan medidas para mantener sus hogares cálidos y protegerlos de las inclemencias del clima. Con la posibilidad de que los termómetros registren valores bajo cero, la atención se centra en el acondicionamiento de las viviendas para enfrentar el frío extremo.

En la colonia La Fragua, al oriente de la ciudad, la Ferretera Kardenys reporta un aumento significativo en la venta de materiales utilizados como aislantes térmicos. Según Hilda Escobedo, encargada del negocio, los productos más demandados son aquellos destinados a proteger ventanas, como el hule protector.

“Ahora que llegaron finalmente los fríos fuertes, la gente lo que se está llevando es el hule protector de las ventanas. Para tuberías aún no están comprando”, señaló Escobedo, subrayando que la prioridad actual es evitar que el frío penetre en los hogares.

No obstante, mantener las viviendas cálidas no es la única preocupación. Los expertos han advertido sobre el uso responsable de calentadores de gas, enfatizando la necesidad de contar con el equipo adecuado para prevenir accidentes. “Y para prevenir el tema del frío, ahorita lo que hacemos mucho énfasis es el regulador del tanque del gas, porque luego la gente quiere conectar directo y es donde suceden los accidentes”, agregó la comerciante.

A pesar de los esfuerzos de las familias por prepararse para la temporada invernal, la inflación continúa siendo un obstáculo. Los incrementos en los costos de los insumos, tanto a nivel local como internacional, han impactado directamente en los precios de los materiales de ferretería.

“Nosotros no aumentamos los precios directamente, pero los proveedores sí, entonces nosotros subimos acorde a los proveedores. De nuestra parte no lo hacemos”, explicó Escobedo, destacando que el negocio intenta absorber parte del impacto económico para no afectar de manera significativa a los clientes.

La llegada del invierno en Saltillo no solo trae consigo bajas temperaturas, sino también la necesidad de reflexionar sobre la importancia de la prevención, tanto en el acondicionamiento de las viviendas como en el uso seguro de los sistemas de calefacción.