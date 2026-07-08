Fortalece Alsuper su presencia en Saltillo: abre sucursal Toreo

Con una inversión en una zona estratégica de la ciudad, Alsuper inauguró ayer su tienda Plus Toreo, un proyecto que amplía su cobertura, impulsa el empleo y acerca una experiencia de compra más completa a las familias saltillenses. Con el corte de listón quedó inaugurada la nueva sucursal, la número 12 en Saltillo, 25 en Coahuila y la número 89 del total de tiendas que tiene la cadena de supermercados chihuahuense en el país.

La apertura al público de la tienda fue a las 13:00 horas, mientras que media hora antes se realizó el evento protocolario en el que participaron diferentes directivos de la cadena. Asimismo, se contó con la presencia del secretario de Economía de Coahuila, Luis Olivares Martínez, y del director de Fomento Económico de Saltillo, Enrique Garza Naranjo. El director de Relaciones Instituciones de Grupo Alsuper, Juan Manuel Domínguez, indicó que este proyecto está construido sobre 14 mil m2 de terreno y cuenta con un piso de venta de 3,800 m2. Al igual que el resto de las tiendas, ofrece frescura, calidad, variedad y todo lo que el cliente espera para superar sus expectativas.

Agregó que la tienda llega con el formato Plus, lo que significa que tiene un catálogo más amplío y con algunos productos diferenciados, además de los que comúnmente maneja el supermercado; asimismo, tendrá un horario de 24 horas. “Esta es una zona que nos faltaba atender y que ciertamente lo hicimos a través de otras sucursales, pero queríamos estar aquí al igual que el resto, somos de fraccionamiento y de interior, queremos ir donde esté la población en vez de hacer que la población vaya a lugares más lejanos”, aseguró.

Son 200 los empleos directos que está generando la nueva tienda y otro número igual de indirectos. Alsuper Plus Toreo cuenta también con una plaza comercial en la que participan negocios que complementarán la experiencia de los clientes.

Luego de realizarse el corte de listón, se hizo un recorrido por las nuevas instalaciones e ingresaron los clientes a conocer la nueva tienda. Finalmente, Juan Manuel Domínguez comentó que tienen contemplado seguir creciendo en Saltillo y proyectan al menos dos aperturas más para la capital de Coahuila, para una de ellas ya cuentan con el terreno, van a lugares donde falta presencia y con ellas se atenderán esos sectores.

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