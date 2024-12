‘Ha sido muy satisfactorio ser la ciudad más competitiva’: Chema Fraustro previo a su último informe de gobierno

Previo a su último informe de gobierno, el Presidente Municipal habla sobre movilidad, el transporte público, la remodelación de la calle General Cepeda y su futuro

A tres años de asumir la alcaldía de Saltillo, José María Fraustro Siller hace un balance de los cambios que se han generado en la capital coahuilense durante su periodo. En entrevista con VANGUARDIA, Fraustro enumeró los cuatro puntos más destacados sobre los que centró su atención, esto además de hablar sobre cómo es que termina anímicamente y cuales serán sus proyectos a futuro. TE PUEDE INTERESAR: Saltillo impulsa su desarrollo con 63 obras de pavimentación; ‘Invertimos en el bienestar de la gente’: Chema Fraustro LA CIUDAD MÁS COMPETITIVA Al llegar Fraustro a la alcaldía, Saltillo competía contra ciudades de la categoría de 500 mil a 1 millón de habitantes, en donde ya se posicionaba como el número 1. Hoy la capital del estado ya está en otra liga, compite contra la CDMX, Monterrey, Guadalajara, los grandes pues. Y hoy la ciudad es catalogada como la más competitiva de todo el país. “Yo creo que esa es una gran satisfacción para todos, este tema es como los que califican los restaurantes, que no te avisan, no sabes que están midiendo no te puedes preparar para esto, y cuando dan los resultados es muy satisfactorio. He recibido mucha felicitación del empresariado porque ellos si saben lo que esto significa y son parámetros complicados”, afirmó.

Aseguró que el tema de la seguridad y la percepción ciudadana de la misma fueron fundamentales para lograr esta calificación y el reto es ahora mantenerse como la ciudad más competitiva con la llegada de un alcalde que conoce de tiempo atrás. “Es la educación el ingrediente más importante nuestra región es de las más educadas del país. El personal de las empresas tiene 11.5 años en promedio de escolaridad y eso hace que las empresas volteen a ver la región”, sostuvo. TRANSPORTE NET Y MOVILIDAD El transporte urbano es uno de los retos que ya comenzó a atacarse, aunque se reconoce por parte del edil que no ha sido resuelto en su totalidad, si hay un fuerte cimiento sobre el cual se podrá construir un nuevo esquema para la mejora de la forma de transportación de la ciudadanía. TE PUEDE INTERESAR: Aumentará plusvalía con rehabilitación de la calle General Cepeda, en Saltillo “Yo creo que lo más importante que se avanzó fue el convencimiento de los concesionarios para cambiar a un sistema más ejecutivo donde cambiaron las concesiones por acciones de una empresa privada, lo que permite que el municipio pueda financiar diferentes acciones, lo demás es seguir sobre eso, hoy en día la ciudadanía puede ir en camiones con aire acondicionado, GPS, sistema de video, seguridad y que puedes saber a que hora pasa el camión desde tu celular, una ventaja increíble”, apuntó.

Sobre la movilidad, el alcalde aseguró que es una problemática resultado del buen trabajo en la capital del estado, pues hay más personas con mayor poder adquisitivo; demostrado eso con el número de vehículos que hay en Saltillo, por lo que vienen retos y necesidades como el de nuevas vías que se están construyendo del norte al poniente de la ciudad como la extensión del bulevar Nazario Ortiz Garza hacia la colonia Saltillo 2000 o al sur como a Derramadero por parte del gobierno del estado. “Hace dos años teníamos 268 mil automóviles y hoy tenemos 480 mil en dos años doblamos la cantidad, eso habla bien de la ciudad por los mejores salarios, mayor capacidad adquisitiva, las casas tienen más de un carro, pero se vuelve en un problema de movilidad que el municipio puede contribuir, pero no tiene dinero para resolver por sí mismo”, reflexionó. CHEMA TE ESCUCHA Al inicio del mandato municipal, el alcalde generó el programa Chema Te Escucha en el cual se realizaron encuestas sectorizadas en el municipio para conocer cuales eran las necesidades de la ciudadanía directamente de los usuarios, esto dio como resultado 3 maratones de obras con una inversión de 650 millones de pesos: 150 millones el 2022, 200 millones el 2023 y 300 millones en el 2024. “Escuchar a la gente y no solo tomar datos si no sistematizar la información fue increíble te da una idea de las necesidades a resolver a la ciudadanía y no hay nada más satisfactorio que cumplir sus requerimientos y la gente lo toma muy bien, hubo 63 proyectos de pavimento como Otilio y Herradura”, aseveró.

LA CALLE DE GENERAL CEPEDA Al término de la administración, la remodelación de la calle General Cepeda es uno de los proyectos que se han complicado debido a la antigüedad que tiene la vialidad, y la falta de conocimiento de lo que hay debajo de la cinta asfáltica, sin embargo, el alcalde dio el compromiso a entregar esta importante calle antes de terminar la administración. “La relación es ríspida con la gente que no es de ahí, nosotros nos reunimos permanentemente con los vecinos y están muy complacidos con el trabajo y los retrasos fueron por faltas de conexión a los drenajes, agua que resolvimos y vamos a terminar para el 29 de diciembre, antes de concluir mi administración”, sostuvo. TE PUEDE INTERESAR: Alcalde de Saltillo es reconocido por su contribución al Museo de la Batalla de la Angostura EN LO PERSONAL, EN LO CORTITO El alcalde es un convencido que un buen viaje te deja más enseñanzas que todos los libros, el mundo está cambiando drásticamente y la realidad en su vertiginoso paso puede dejarnos atrás. Es por eso que se le preguntó cuales podrían ser sus proyectos al terminar la administración en cuanto a viajes, emprendimientos o cambios en su vida, lo primero que pensó fue en reconocer la labor de su esposa a su lado en el DIF Municipal.