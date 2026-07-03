Iba a una graduación y vuelca su auto clásico en un canal, en Saltillo
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El auto tuvo que ser remolcado con ayuda de una grúa.
Un joven no logró llegar a la ceremonia de graduación de su sobrino luego de volcar el automóvil clásico que conducía dentro de un canal de drenaje pluvial.
El accidente ocurrió alrededor de las 5:30 de la tarde en el cruce del bulevar Carlos Abedrop López y Eje Cinco, en la colonia Arboledas.
El conductor viajaba a bordo de un Ford Mustang modelo 1973, de color negro, y circulaba de poniente a oriente sobre el bulevar.
De acuerdo con su versión, al llegar al cruce con Eje Cinco, otro vehículo se atravesó en su camino. Para evitar la colisión, realizó una maniobra hacia la izquierda, pero perdió el control del automóvil y terminó cayendo al canal pluvial, donde la unidad volcó sobre su costado izquierdo.
A pesar de lo aparatoso del percance, el conductor no sufrió lesiones de consideración. Con apoyo de una grúa, el vehículo fue retirado del canal y trasladado a un corralón municipal, mientras las autoridades realizaban las diligencias correspondientes.