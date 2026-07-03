Iba a una graduación y vuelca su auto clásico en un canal, en Saltillo

Un joven no logró llegar a la ceremonia de graduación de su sobrino luego de volcar el automóvil clásico que conducía dentro de un canal de drenaje pluvial.

El accidente ocurrió alrededor de las 5:30 de la tarde en el cruce del bulevar Carlos Abedrop López y Eje Cinco, en la colonia Arboledas.

El conductor viajaba a bordo de un Ford Mustang modelo 1973, de color negro, y circulaba de poniente a oriente sobre el bulevar.