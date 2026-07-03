Pavimento mojado provoca aparatoso accidente, en Saltillo

Una camioneta que presuntamente circulaba a exceso de velocidad derrapó debido al pavimento mojado e invadió el carril contrario sobre el bulevar Otilio González, a la altura de la colonia Rubén Jaramillo.

A pesar de lo aparatoso del accidente, no se reportaron personas lesionadas. Los daños materiales aún no han sido cuantificados. El percance ocurrió alrededor de las 4:30 de la tarde, cuando una camioneta tipo Pick Up circulaba de oriente a poniente sobre dicha vialidad.

A causa de las intensas lluvias y las condiciones del pavimento, el conductor perdió el control de la unidad, cruzó al sentido contrario y se impactó primero contra una camioneta Jeep Compass de color blanco y posteriormente contra una Toyota Sienna de color azul.