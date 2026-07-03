Pavimento mojado provoca aparatoso accidente, en Saltillo

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El caso fue turnado al Ministerio Público al no haber acuerdo entre los involucrados

Una camioneta que presuntamente circulaba a exceso de velocidad derrapó debido al pavimento mojado e invadió el carril contrario sobre el bulevar Otilio González, a la altura de la colonia Rubén Jaramillo.

A pesar de lo aparatoso del accidente, no se reportaron personas lesionadas. Los daños materiales aún no han sido cuantificados. El percance ocurrió alrededor de las 4:30 de la tarde, cuando una camioneta tipo Pick Up circulaba de oriente a poniente sobre dicha vialidad.

A causa de las intensas lluvias y las condiciones del pavimento, el conductor perdió el control de la unidad, cruzó al sentido contrario y se impactó primero contra una camioneta Jeep Compass de color blanco y posteriormente contra una Toyota Sienna de color azul.

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Tras el impacto, la Jeep Compass quedó a un costado del bulevar, entre un talud y con riesgo de volcar. El accidente afectó la circulación durante más de una hora, provocando un importante congestionamiento vial en la zona.

Debido a que los involucrados no lograron llegar a un acuerdo para la reparación de los daños, el caso fue turnado al agente investigador del Ministerio Público, quien determinará las responsabilidades correspondientes.

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