La motivación, la dopamina, la voluntad, los logros y la procrastinación: de círculo vicioso a círculo virtuoso
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Desde pandemia para acá he escuchado a muchas personas que se sienten atrapadas en un patrón de procrastinación. Me ha movido el tema y confieso ahora que no lo había entendido del todo hasta esta semana. Claro que me mueve el tema porque yo estoy inmersa en ese mismo patrón hace ya un buen tiempo. Creo que comenzó junto con los síntomas de depresión en el año 2022. Me ha tomado cuatro años recorrer el camino, no para resolver, que para eso aún falta, pero sí para poder ver qué es lo que está pasando, cuando menos en mi caso.
Un tema que se presenta junto con la procrastinación es la falta de motivación. Y allí comienza un misterio que ahora observo como un caso de un círculo vicioso. La motivación, según he descubierto, está relacionada con la dopamina. Los logros y las cosas que nos aportan éxitos y sensación de bienestar provocan la presencia de dopamina, la cual nos motiva a seguir buscando el mismo bienestar al hacer y lograr más cosas, formando lo opuesto a un círculo vicioso, un círculo virtuoso. De la misma manera, si no hay dopamina, no hay motivación y eso nos lleva en un espiral contrario. ¿Ya entendemos la problemática?
Hace días una mujer me decía que quería explorar el tema de la voluntad en referencia a la habilidad de adentrarse en proyectos de vida. Siempre he recomendado trazar por escrito lo que pretendo hacer y construir un camino paso a paso. Los pasos provocan dopamina y eso nos permite motivarnos. Pienso que por pura voluntad no haremos mucho, pero si lo que hago “a huevo” me permite sentirme motivado es probable que poco a poco iré formando un círculo virtuoso, cuando menos en un tema de vida como sería el ejercicio o algún proyecto.
Para niños pequeños, en las escuelas, aprendí que para que avance hacia nuevas habilidades y conocimientos había que ofrecerles tareas que garantizaran un éxito inmediato. Eso les permitiría saber que pueden construir sobre algo ya experimentado. No somos tan distintos a pesar del paso de los años. ¿Y si hacemos una lista de lo que nos hace sentirnos motivados? Como bañarnos y arreglarnos, comer algo que nos gusta mucho, quitar la pila de cosas que nos estorba... Tal vez...