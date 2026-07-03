FIFA 2026: Deja de vender productos, empieza a vender finales del mundo

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Opinión
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    FIFA 2026: Deja de vender productos, empieza a vender finales del mundo
    México vs Ecuador Mundial FIFA OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA

Si quieres cobrar tarifas premium sin regateos, aprende del Mundial y domina estos cuatro conceptos

La fiebre mundialista ya está aquí y, con ella, la locura por conseguir un boleto que llega a costar 450 mil pesos para la final. Para un analista novato, los precios exorbitantes se explican con un simple cruce de oferta y demanda. Sin embargo, para los líderes de negocios, el Mundial es una clase magistral sobre cómo construir un valor percibido tan alto que el precio pasa a segundo término.

Muchos gerentes justifican sus malos resultados culpando a la competencia o al cliente que sólo busca precio. Si quieres cobrar tarifas premium sin regateos, aprende del Mundial y domina estos cuatro conceptos:

1. El Valor Percibido Total

Philip Kotler, el padre del marketing moderno, explica que el cliente compra un balance entre el valor recibido total (resultados, confianza, experiencia y reducción de riesgos) y el costo total (dinero, tiempo y energía). La FIFA no te vende un asiento de plástico bajo el sol; te vende la emoción colectiva y el derecho eterno de decir: “Yo estuve ahí”.

Si tu cliente te regatea tu cotización, es porque estás vendiendo características técnicas aburridas (el asiento bajo el sol). No bajes el precio; eleva el valor psicológico de tu solución con resultados concretos y beneficios tangibles para el cliente.

https://vanguardia.com.mx/opinion/fifa-2026-presion-quirurgica-vs-volumen-esteril-MO21498062

2. El “Efecto Veblen”

El economista Thorstein Veblen descubrió una anomalía: existen bienes cuyo atractivo aumenta a medida que su precio sube porque operan como símbolos de estatus y exclusividad absoluta. Un pase VIP mundialista no se desea a pesar de ser caro; se desea porque es obscenamente caro.

Si posicionas tu servicio como el “estándar de oro exclusivo para empresas de élite”, el precio alto se convierte en tu mejor argumento de venta: una garantía implícita de calidad (la cual deberás cumplir). Deja de competir en el fango por ser barato.

3. Diferenciación Enfocada

Para el gran gurú de la estrategia, Michael Porter, el peor pecado es la tibieza de intentar ser todo para todos. La diferenciación real ocurre cuando decides, deliberadamente, ser único en algo que el mercado valora con locura. El Mundial se aisló por completo en un nicho de experiencia irrepetible.

En tu caso, la pregunta clave es simple: ¿qué haces de manera distinta y mejor que tus competidores, y por qué eso le importa al cliente? Si tu propuesta luce igual a la de otros, el mercado te obligará a competir por precio.

4. Cobertura Estratégica y Demanda (Metodología Salexperts)

En Salexperts entendemos la demanda como el deseo de compra provocado por tu producto, precio y posicionamiento. Pero esa fuerza debe aterrizar en el mercado correcto a través de una cobertura efectiva. Cuando expandes estratégicamente tu alcance, empiezas a generar tracción donde existe la verdadera capacidad de compra. El Mundial ilustra bien esta lógica: al abrir la cobertura simultáneamente sobre tres mercados gigantescos (México, Estados Unidos y Canadá) y mantener un inventario limitado de asientos, la demanda se concentró y desbordó de forma natural. Si tu cliente te regatea, amplía tu cobertura hacia donde sí hay dinero; tu posicionamiento hará el resto.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol/cuanto-cuesta-ir-a-la-final-del-mundial-2026-entradas-en-el-metlife-stadium-rozan-los-3-mdd-NE20242917

REFLEXIÓN FINAL

La lección es simple: el precio no se defiende con descuentos, sino con claridad estratégica. La gente encuentra los recursos cuando la propuesta le toca el orgullo, el estatus, la supervivencia o, desde luego, le da un valor difícil de reemplazar.

Deja de jugar a la defensiva y de justificar propuestas tibias con descuentos. Eleva el estándar y construye una oferta tan poderosa que tus clientes sientan que quedarse fuera de tu proyecto es el peor error de sus vidas.

No vendas productos, empieza a vender finales del mundo.

www.salexperts.com

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Alberto Cárdenas

Alberto Cárdenas

Graduado de Ingeniería en Sistemas Electrónicos en Tecnológico de Monterrey en 1987.Director comercial en grupo Reforma por 7 años, participando en el diseño de la estrategia de lanzamiento de los periódicos Reforma, en CDMX y Mural, en GDL. Director Comercial en Terra Networks durante 5 años. Es parte del consejo de administración en varias empresas, conferencista y escritor sobre sus conceptos propios en ventas, estrategia y mercadotecnia. Dirige la firma de consultoría Salexperts la cual fundó en 2004. Aquí, como consultor experto en estrategia, han ayudado con suconocimiento, a más de 200 empresas en 8 países de Latinoamérica, a crecer. En su labor filantrópica, asesora activamente a diferentes organizaciones de beneficiencia, es Consejero en fundación Comunidar AC y Presidente fundador de Ser Filántropo. Autor del libro Crece o Muere; donde nos comparte su historia y experiencia de muchos casos de éxito, asi como su metodología y su base teórica propia, para establecer la estrategia comercial.

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