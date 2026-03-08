Recuperan del río Bravo cuerpo de un hombre en Piedras Negras

Piedras Negras
/ 8 marzo 2026
    Recuperan del río Bravo cuerpo de un hombre en Piedras Negras
    Personal de distintas corporaciones participó en las labores para sacar el cuerpo del afluente. CUARTOSCURO

Autoridades trasladaron el cuerpo al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– El cuerpo sin vida de un hombre fue recuperado de las aguas del río Bravo tras una movilización de corporaciones de rescate y autoridades ministeriales en la franja fronteriza entre Piedras Negras y Eagle Pass, Texas.

El hallazgo ocurrió la noche del viernes 6 de marzo en el área conocida como “Las Bollas”, donde autoridades estadounidenses reportaron la presencia de un cuerpo flotando en el afluente que divide a ambos países. Tras el aviso, elementos de rescate mexicanos acudieron al sitio para realizar las maniobras de recuperación.

De acuerdo con los primeros reportes, el cadáver se encontraba atorado en el muro flotante instalado en el río Bravo, lo que permitió su localización. El cuerpo fue llevado a la orilla para que personal de servicios periciales realizara las diligencias correspondientes.

Las autoridades informaron que se trataba de un hombre, quien presentaba un avanzado estado de descomposición. Vestía camisa tipo resaque negra, short deportivo del mismo color y únicamente un tenis blanco en el pie derecho.

En una revisión preliminar no se observaron huellas evidentes de violencia; sin embargo, el cuerpo presentaba ausencia de algunas partes, como orejas y dedos, situación que presuntamente se atribuye al tiempo que permaneció en el agua.

El hombre no fue identificado en el lugar, por lo que fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se le practicará la necropsia para determinar la causa del fallecimiento y tratar de establecer su identidad.

Autoridades señalaron que este sería al menos el segundo cuerpo recuperado del río Bravo en lo que va de 2026 en la zona de Piedras Negras, ciudad fronteriza de Coahuila ubicada frente a Eagle Pass, Texas.

(Con información de medios locales)

Temas


Fallecimientos
Seguridad

Localizaciones


Piedras Negras

Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

