Recuperan del río Bravo cuerpo de un hombre en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– El cuerpo sin vida de un hombre fue recuperado de las aguas del río Bravo tras una movilización de corporaciones de rescate y autoridades ministeriales en la franja fronteriza entre Piedras Negras y Eagle Pass, Texas.

El hallazgo ocurrió la noche del viernes 6 de marzo en el área conocida como “Las Bollas”, donde autoridades estadounidenses reportaron la presencia de un cuerpo flotando en el afluente que divide a ambos países. Tras el aviso, elementos de rescate mexicanos acudieron al sitio para realizar las maniobras de recuperación.

TE PUEDE INTERESAR: Arroja aceite hirviendo a su expareja y la deja grave en Piedras Negras

De acuerdo con los primeros reportes, el cadáver se encontraba atorado en el muro flotante instalado en el río Bravo, lo que permitió su localización. El cuerpo fue llevado a la orilla para que personal de servicios periciales realizara las diligencias correspondientes.

Las autoridades informaron que se trataba de un hombre, quien presentaba un avanzado estado de descomposición. Vestía camisa tipo resaque negra, short deportivo del mismo color y únicamente un tenis blanco en el pie derecho.

En una revisión preliminar no se observaron huellas evidentes de violencia; sin embargo, el cuerpo presentaba ausencia de algunas partes, como orejas y dedos, situación que presuntamente se atribuye al tiempo que permaneció en el agua.

El hombre no fue identificado en el lugar, por lo que fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se le practicará la necropsia para determinar la causa del fallecimiento y tratar de establecer su identidad.

Autoridades señalaron que este sería al menos el segundo cuerpo recuperado del río Bravo en lo que va de 2026 en la zona de Piedras Negras, ciudad fronteriza de Coahuila ubicada frente a Eagle Pass, Texas.

(Con información de medios locales)