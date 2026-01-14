Ignora taxista alto y provoca choque en Saltillo; niega responsabilidad

Un accidente vial se registró la mañana de este miércoles entre un taxi y un vehículo particular en el cruce de las calles Carmen Salinas y Dámaso Rodríguez, luego de que el conductor del taxi no respetara el señalamiento de alto, en Saltillo.

Alrededor de las 08:30 horas se reportó el accidente, en el que el taxi, un Nissan Tsuru con número económico 3951-T, conducido por Sergio Alfredo ¨N¨, de 50 años, circulaba sobre la calle Carmen Salinas con dirección a Pedro Torres Castilla.

