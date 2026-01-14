Ignora taxista alto y provoca choque en Saltillo; niega responsabilidad

Saltillo
/ 14 enero 2026
    Ignora taxista alto y provoca choque en Saltillo; niega responsabilidad
    Varios taxistas llegaron al lugar para asesorar al conductor involucrado. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Paramédicos de la Cruz Roja valoraron a los conductores tras el accidente, sin que se reportaran lesiones graves

Un accidente vial se registró la mañana de este miércoles entre un taxi y un vehículo particular en el cruce de las calles Carmen Salinas y Dámaso Rodríguez, luego de que el conductor del taxi no respetara el señalamiento de alto, en Saltillo.

Alrededor de las 08:30 horas se reportó el accidente, en el que el taxi, un Nissan Tsuru con número económico 3951-T, conducido por Sergio Alfredo ¨N¨, de 50 años, circulaba sobre la calle Carmen Salinas con dirección a Pedro Torres Castilla.

$!El Nissan Sentra quedó con daños visibles tras el choque con el taxi.
El Nissan Sentra quedó con daños visibles tras el choque con el taxi. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Al llegar al cruce, el taxista, al no hacer caso del alto metálico, impactó un Nissan Sentra, conducido por Ericka Corona ¨N¨, de 51 años, quien transitaba por la calle Dámaso Rodríguez con dirección a 2 de Abril, que contaba con vía de preferencia.

$!Paramédicos de la Cruz Roja atendieron al conductor del taxi tras el impacto.
Paramédicos de la Cruz Roja atendieron al conductor del taxi tras el impacto. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Tras el impacto, los vehículos quedaron fuera de su trayectoria normal. El conductor del taxi presentó lesiones y fue atendido en el lugar por personal de la Cruz Roja, que realizó la valoración médica correspondiente.

$!Autoridades de tránsito realizaron el peritaje para deslindar responsabilidades.
Autoridades de tránsito realizaron el peritaje para deslindar responsabilidades. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

La conductora del Nissan Sentra también fue valorada por los paramédicos, sin que se detectaran lesiones de consideración en ninguno de los participantes. Autoridades de tránsito acudieron al sitio para tomar conocimiento del hecho y realizar el deslinde de responsabilidades.

Sin embargo, varios taxistas llegaron al lugar y, tras asesorar a su compañero, le recomendaron no aceptar la responsabilidad y consignar el accidente ante el Ministerio Público de Asuntos Viales, donde se determinarán las responsabilidades correspondientes.

