Saltillo y Monterrey firmarán convenio para atraer turismo de la ola mundialista

El Ayuntamiento de Saltillo firmará este miércoles un convenio de colaboración con el municipio de Monterrey, enfocado en acciones conjuntas de turismo y promoción regional ante el flujo de visitantes que se espera por el encuentro mundial de futbol 2026.

Así lo informó el alcalde Javier Díaz González, quien dijo que la firma se realizará en la Presidencia Municipal de Monterrey con su homólogo Adrián de la Garza.“El día de mañana firmamos un convenio con la ciudad de Monterrey, todo enfocado al tema del turismo y a las acciones que tenemos que emprender en conjunto por los visitantes que vamos a tener”.

Explicó que el acuerdo se suma a otros trabajos previos con el comité organizador de Monterrey y contempla acciones de promoción para la región Sureste de Coahuila.“Va muy encaminado a cómo vamos a trabajar de la mano como región”, dijo.

Como parte de estas acciones, informó que este sábado se realizará un juego de leyendas del futbol en el Estadio Monterrey (BBVA). Saltillo y el Gobierno del Estado instalarán un stand de promoción.“Vamos a tener un stand del Museo del Desierto, del tema de dinosaurios, y también de los vinos de Coahuila”, dijo.

Díaz González señaló que esta participación marca el arranque de la promoción de la región ante públicos nacionales e internacionales. Añadió que el Gobierno del Estado presentará próximamente la estrategia integral, mientras que Saltillo ya trabaja en acciones específicas para la región.“El gobernador me ha pedido encargarme de todo lo relacionado con la región sureste, y sobre eso hemos venido trabajando”, indicó.

Finalmente, el alcalde subrayó que las acciones se realizan en coordinación permanente con el Gobierno del Estado, no solo en materia turística, sino también en seguridad y otros rubros.“Estamos coordinados al 100 por ciento con el gobernador y seguiremos trabajando de manera conjunta en todos los temas”, concluyó.