POLITICÓN: Ramos Escalante y Fuentes Garza, el dúo que ‘coincide’ en tramas legales bajo sospecha

I. ONLY FOR HIS EYES

Ayer le comentamos en este espacio cómo la Fiscalía de Nuevo León, a cargo de Javier Flores Saldívar, dio por buena la acusación del “fantasma” que acusó al Director General de esta casa editora de haberlo defraudado con un imaginario negocio inmobiliario. Los abogados de la defensa incluso le dijeron al juez de control que podía dudarse de la existencia de quien dice llamarse Marco Antonio Fuentes Garza. Y es que, curiosamente, el único que dice haberlo visto es “el notario de confianza” de quienes urdieron la trama y, según parece, tienen una fórmula muy bien armada para este tipo de situaciones.

II. ACTOS DE FE...

Y es que el titular de la Notaría número 74 aparece en la carpeta del expediente fabricado como quien “dio fe” de que la presunta víctima realizó un par de diligencias en Saltillo, las cuales se integraron a la “carpeta de investigación” –es un decir– que la Fiscalía de Nuevo León judicializó y con la cual obtuvo la orden de aprehensión que le permitió montar el desproporcionado operativo para arrestar al periodista el viernes anterior.

III. CLIENTE FRECUENTE

Curiosamente, el mismo Luis Ramos Escalante “dio fe” cuando “el fantasma” Fuentes Garza fue designado como “delegado especial” de la Sociedad Manuel Acuña para protocolizar el acta de la asamblea en la cual los integrantes de aquella aceptaron entregar el inmueble en donde se ubicaba su edificio a otro fantasmal sujeto: el lagunero Gabriel Landa Tavizón. En ese momento –septiembre de 2020, es decir, en plena pandemia– la Manuel Acuña era presidida por Gilberto Mandujano Grimaldi y, de acuerdo con lo asentado por el fedatario, los socios decidieron reconocer el adeudo de 5 millones de pesos, asentado en un irreal pagaré, y “saldarlo” con la entrega de su único patrimonio.

IV. SOSPECHOSO...

¿Cómo se las arreglan Fuentes Garza y Ramos Escalante para coincidir en expedientes legales que han dado lugar a escándalos por su desaseo? ¿Acaso es el destino el que se empeña en unirlos y volverlos parte de tramas que luego se complican? O tal vez la explicación es más simple: ambos sirven al mismo amo, quien los utiliza a conveniencia para “fabricar” la evidencia que le permite concretar sus ilegales planes. ¿Usted qué cree?

V. PENOSA REAPARICIÓN

Desde Torreón nos cuentan que en una reunión con estructuras priistas celebrada en el Centro de Convenciones –donde estuvo presente el gobernador Manolo Jiménez– reapareció, con nuevo look, Néstor Pérez Velázquez, mano derecha del “todopoderoso” subsecretario de Egresos en la administración pasada, Xavier Herrera. Al parecer, la emoción del momento lo habría llevado a celebrar por adelantado y presentarse “entonado”, como diría la raza. En voz alta –para hacerse notar– presumió que pronto estrenará nombramiento y que tanto él como su jefe ya están considerados para volver a la nómina estatal. ¿Habrá sido el güisqui... o de verdad ya lo tienen contemplado?

VI. PUERTAS... Y RESERVAS

Quienes estuvieron cerca coinciden: el estado en que llegó Néstor Pérez fue lamentable, impropio de alguien que aspira a volver al servicio público. Debería practicar la prudencia, nos dicen. Y aunque aseguran que tiene influencia en la ASE, en la cúpula del PRI hay reservas: no olvidan la forma déspota en que trataba a quienes tenían que realizar alguna gestión en la oficina donde despachaba en el pasado reciente. Por eso, algunos no ven con buenos ojos un eventual regreso de él... ni del señor de la X.

VII. UNIVERSIDADES EN JAQUE

La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) encendió las alertas con un comunicado dirigido a Édgar Amador Zamora, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ¿La razón? El aumento de apenas 1.79 por ciento para universidades estatales en el presupuesto 2026, insuficiente frente a una inflación proyectada de casi el doble. Pero más allá del reclamo a Hacienda, hay que decirlo: también pesa el déficit acumulado por malas administraciones, desfalcos y nóminas infladas en muchas universidades, incluida la nuestra. Si los recursos se ejercieran con eficiencia y sin aviadores, otra sería la historia.

VIII. NO TODO ES HACIENDA

Claro que el Gobierno Federal debe revisar su política educativa, pero también las universidades y los estados tienen tarea pendiente. Si el presupuesto no alcanza es porque la cobija está corta... y llena de hoyos. Hay universidades que cada diciembre tiemblan para pagar aguinaldos, y otras que deben millones por caprichos rectorales. El llamado de ANUIES es válido, pero incompleto si no empieza por barrer la casa.

IX. PA’ QUE LA CUÑA APRIETE...

En relación con el episodio entre Limbar Valdez, “alcalde de Mirasierra”, y el diputado local petista, Tony Flores, nos dicen, le ha venido “como anillo al dedo” a quien regentea la franquicia del Verde en Coahuila, es decir, a José Refugio “Pepe Cuco” Sandoval. ¿Y cómo es eso? Pues muy simple: la confrontación –a la cual le van a seguir subiendo el tono en los próximos días– le sirve al lagunero para “justificar” que, en Coahuila, el partido del Tucán vaya solo a las elecciones legislativas locales y no aliarse con Morena y el PT. Y no es que hubiera muchas posibilidades de que eso ocurriera, sino que “la guerra con los Guerra” sirve para amarrar el asunto...