$!Aparecen mismos personajes en ‘despojo’ a la Sociedad Manuel Acuña...y en caso VANGUARDIA

El caso fabricado en contra del Director General de VANGUARDIA y la historia del dudoso pagaré con el que se quedaron con el inmueble de la Sociedad Manuel Acuña comparten al menos dos actores que participaron en ambas tramas. Por un lado, el nombre de Marco Antonio Fuentes Garza, la supuesta víctima "fantasma" cuyo nombre aparece como quien interpuso la denuncia en contra de Armando Castilla, director general de esta casa editorial, también forma parte del expediente del caso de la Manuel Acuña. De acuerdo con un convenio donde se solicita la terminación de un juicio del expediente 2040/2019, Marco Antonio Fuentes Garza fue nombrado delegado especial de la Sociedad Mutualista y Recreativa Manuel Acuña. El nombramiento de un delegado especial se suele hacer para gestionar tareas específicas y puntuales que la asamblea general delega, agilizando procesos como la protocolización ante notario.

En el documento en posesión de VANGUARDIA se detalla la resolución de un conflicto mercantil entre Gabriel Landa Tavizón y la Sociedad Mutualista y Recreativa Manuel Acuña. Ambas partes formalizaron un convenio judicial ante un juzgado en Torreón para finalizar el litigio mediante una dación en pago. El acuerdo establece que la cooperativa entrega bienes inmuebles valorados en 20 millones de pesos para cubrir una deuda pendiente. También se incluye la protocolización notarial de asambleas generales donde se autorizaron estas negociaciones y se designaron representantes legales. Finalmente, se solicitó formalmente la cancelación de los embargos previos que pesaban sobre las propiedades involucradas para liberar los títulos de propiedad. VANGUARDIA publicó en agosto del 2021 que especialistas en Derecho Mercantil calificaron este hecho como un "despojo ilegal".

El caso de la Sociedad Manuel Acuña comenzó con un pagaré presuntamente firmado en 2013, que fue utilizado como base para que el residente de Torreón, Gabriel Landa Tavizón, exigiera legalmente a la Sociedad Acuña el pago de más de cinco millones de pesos más intereses. Según el expediente judicial, este documento —cuya autenticidad ha sido fuertemente cuestionada— desencadenó un litigio en el Juzgado Primero Mercantil de Torreón que, en 2019, concluyó con una sentencia condenatoria contra la sociedad mutualista. Aunque el pagaré se convirtió en el eje de la disputa, varios abogados consultados señalaron irregularidades evidentes en su redacción y en el proceso que siguió. Especialistas han descrito el documento como atípico —por plazos y condiciones— y han sostenido que incluso podría tratarse de una simulación de acto jurídico para despojar de manera ilegítima a la Sociedad Acuña de su propiedad. En esa trama, Marco Antonio Fuentes Garza actuó como quien "formalizó" los acuerdos que llevaron a la entrega del inmueble de la organización mutualista.

En el caso contra el director general de VANGUARDIA, Fuentes Garza nunca fue visto por ninguna autoridad de Nuevo León: ni por el Ministerio Público, ni por ningún auxiliar de dicha dependencia, ni por algún policía que se hubiera entrevistado con él. Tampoco asistió a la audiencia del caso, celebrada el sábado pasado, pese a que ésta se realizó de forma virtual y ello le habría permitido acudir desde cualquier lugar del mundo. Otro personaje que aparece en ambas tramas es el notario saltillense Luis Ramos Escalante. En el caso de la Sociedad Manuel Acuña, Ramos Escalante dio fe que Gilberto Mandujano Grimaldi, presidente de la Sociedad Manuel Acuña, acudió ante un juez para dar por terminado el proceso que se seguía para entregar el inmueble y así pagar la deuda con Gabriel Landa Tavizón.

Ramos Escalante aparece también en el caso en contra del Director General de VANGUARDIA. Durante la audiencia del pasado sábado, el notario fue señalado como quien dio fe de la supuesta visita de Fuentes Garza al terreno que dijo haber adquirido, el cual se ubica en la carretera Saltillo-Monterrey. Ramos Escalante ha sido identificado como el notario favorito que ha dado fe en varios negocios de la familia Moreira.