Saltillo: arco vial, nuevas vialidades y pasos a desnivel, las obras propuestas a mediano y largo plazo

Durante las administraciones estatal y municipal anteriores, dependencias como el Instituto Municipal de Planeación de Saltillo (Implan) y la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad de Coahuila (SIDUM) emitieron el documento “Vialidades propuestas a mediano y largo plazo”.

Entre ellas, hay dos que ya se realizaron y aún restan ocho nuevas vialidades o bien puentes vehiculares que se planea, permitan mejorar la movilidad vehicular de la Zona Metropolitana de Saltillo.

Entre ellos, destaca la creación de un Arco Vial Metropolitano que inicie desde el sur por la Carretera a Zacatecas y rodee la ciudad por el suroriente, en las faldas de la Sierra de Zapalinamé y conecte con el libramiento Óscar Flores Tapia.

El documento plantea que en una primera etapa, se rehabilite el mencionado libramiento y en una segunda se construya el resto de la vialidad hacia el sur.

A su vez destaca como otra nueva vialidad la continuación del bulevar Los Valdez hacia el oriente hasta conectar con el municipio de Arteaga, cerca del ejido Bella Unión.

PASOS A DESNIVEL EN PERIFÉRICO

La propuesta también apuntó que es necesario un Paso Superior Vehicular (PSV) en el cruce entre el Periférico Luis Echeverría Álvarez (LEA) y el bulevar Las Torres.

A su vez planteó la necesidad de otro en el cruce de LEA y el bulevar Isidro López, así como el análisis de uno más entre esta vialidad y el bulevar Nazario Ortiz Garza.

También en Los Valdez y considerando el límite entre Saltillo y Ramos Arizpe, el documento propone la creación de dos pasos a desnivel en el cruce de la carretera a Monterrey y el bulevar Los Valdez.

MEJORAR LOS PINOS EN RAMOS ARIZPE

Particularmente en el municipio de Ramos Arizpe, el documento plantea la necesidad de construir tres carriles del PSV en el cruce de la carretera a Monterrey y el bulevar Los Pinos con dirección al norte, pues actualmente existen solo en dirección al sur.

Sobre el mismo bulevar en Ramos Arizpe, propone que se construya un PSV que evite cruzar con las vías del tren de carga, entre el bulevar Industrial y la calle Ignacio Zaragoza.

LOS QUE YA SE CONSTRUYERON

Obras recientes que se han realizado en la ciudad han ido acorde a dicho documento, pues el mismo planteó la ampliación del bulevar Nazario Ortiz Garza hacia la colonia Saltillo 2000.

Dicha obra fue inaugurada el año pasado en su primera etapa con tres kilómetros de longitud y la construcción de dos puentes. Se invirtieron 362 millones de pesos.

Durante la entrega realizada en noviembre del 2025, el gobernador Manolo Jiménez Salinas anunció que se prepara la segunda etapa de la ampliación para llevar la vialidad hasta la carretera a Torreón, escenario que se planteó también en la Propuesta del Implan y la SIDUM.

El documento también enfatizó la necesidad de remodelar el bulevar Vito Alessio Robles en su conexión con la antigua carretera a Monclova, cerca de empresas como GM. Esa obra se licitó y arrancó el año pasado por parte de la SIDUM.

COORDINACIÓN REGIONAL Y CONSTRUIR EN TERRENOS

El propio documento señala las adecuaciones que se requieren en la normatividad local para poder concretar las vialidades que se proponen.

Las propuestas buscan asegurar que el desarrollo urbano respete el Plan Director, reglamentar la protección de vialidades primarias y recuperar derechos de vía para mejorar la infraestructura vial.

También se propone la coordinación regional para estandarizar normas de tránsito y sancionar la corrupción. Finalmente, se busca elevar a nivel de ley la facultad municipal para construir vialidades esenciales para la conectividad, incluso si atraviesan terrenos no urbanizados.

Obras propuestas y pendientes:

4 PSV LEA-Las Torres

5 PSV LEA-Isidro López

6 Distribuidor Isidro López y Nazario Ortiz

9 PSV Los Pinos y vías del ferrocarril (Ramos Arizpe)

10 Tres carriles de PSV Los Pinos y Carretera a Monterrey (Ramos Arizpe)

11 Dos pasos a desnivel V. Carranza - Los Valdez

13 Nueva vialidad Arteaga-Los Valdez

14 Arco Vial Metropolitano Flores Tapia-Carretera a Zacatecas