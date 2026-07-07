Ignoran semáforos pluviales y quedan varados 15 vehículos tras tormenta de ayer en Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Ignoran semáforos pluviales y quedan varados 15 vehículos tras tormenta de ayer en Saltillo
    El Alcalde insistió en respetar los semáforos pluviales para evitar accidentes y queden varados. CORTESÍA

El alcalde Javier Díaz González informó que al menos 15 vehículos quedaron varados durante las lluvias por ignorar los semáforos pluviales, por lo que reiteró el llamado a no poner en riesgo la vida al intentar cruzar zonas inundadas

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, informó que personal de la Comisaría de Seguridad brindó auxilio a conductores varados. Al menos 15 vehículos particulares sufrieron percances mayores tras ignorar los dispositivos de alerta pluvial de la ciudad.

A pesar de que las herramientas preventivas se encuentran en total funcionamiento, algunos automovilistas deciden desafiar las corrientes. Las corporaciones de emergencia tuvieron que intervenir para rescatar a personas atrapadas dentro de los automóviles inundados.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/muere-hombre-mientras-entrenaba-en-gimnasio-de-saltillo-HM21968681

”Los semáforos pluviales nos han funcionado bastante bien; nos dan, de primera mano, el decir: ‘¿Puedo pasar o no puedo pasar?’”, matizó Javier Díaz González sobre la utilidad de los dispositivos instalados.

El munícipe lamentó la falta de precaución de algunos ciudadanos ante contingencias climáticas recurrentes. “Mucha gente le hace al vivo, le hace que sí puede, y se queda parada; ya es cuando se necesita el apoyo”, argumentó el edil.

Díaz González reiteró el llamado a la prudencia y a utilizar la señalización disponible para evitar tragedias mayores. “Hacer un llamado a la ciudadanía para que, donde estén los semáforos pluviales, los utilicen. ¿Para qué te arriesgas?”, puntualizó.

Los rescates requirieron el despliegue coordinado de elementos de la Policía Municipal, Bomberos y Protección Civil. Las autoridades locales mantendrán el monitoreo constante en los puntos viales críticos cada vez que se registren precipitaciones de gran magnitud.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Tormentas

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Organizaciones


ayuntamiento de saltillo

Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El otro dilema

El otro dilema
true

Tania Flores: Cayó la ‘Reina del carbón’

true

POLITICÓN: Fiscalía va por toda la red de corrupción en Múzquiz
Elementos de la Policía Investigadora continúan con las diligencias del caso, incluyendo la revisión de cámaras de videovigilancia de la zona, con el objetivo de localizar al presunto responsable y fortalecer la carpeta de investigación.

Aún sin detención de probable feminicida de Diana Marina en Saltillo; le habría pedido matrimonio en los festejos del Grito
Elementos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana resguardaron el inmueble mientras agentes de la Fiscalía General del Estado realizaban las diligencias correspondientes para integrar la carpeta de investigación.

Muere hombre mientras entrenaba en gimnasio de Saltillo
Romelu Lukaku puso la cereza en el pastel en la goleada ante Estados Unidos, resultado que eliminó al último anfitrión del Mundial 2026.

Estados Unidos se despide del Mundial 2026: Bélgica golea y elimina al último anfitrión
Las cifras de personas desaparecidas en plataformas independientes superan ampliamente los reportes oficiales, generando debate sobre la transparencia y la efectividad de la respuesta gubernamental.

Lejos de Venezuela, surgen sitios web para rastrear a los desaparecidos tras los sismos
Lanzamiento simulado de un misil balístico JL-3 desde un submarino nuclear de la Armada del Ejército Popular de Liberación (PLA) de China en alta mar. Este tipo de pruebas, como la realizada recientemente en el océano Pacífico, ha generado preocupación internacional.

Países del Pacífico critican el lanzamiento de un misil nuclear simulado por parte de China