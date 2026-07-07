Ignoran semáforos pluviales y quedan varados 15 vehículos tras tormenta de ayer en Saltillo

A pesar de que las herramientas preventivas se encuentran en total funcionamiento, algunos automovilistas deciden desafiar las corrientes. Las corporaciones de emergencia tuvieron que intervenir para rescatar a personas atrapadas dentro de los automóviles inundados.

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González , informó que personal de la Comisaría de Seguridad brindó auxilio a conductores varados. Al menos 15 vehículos particulares sufrieron percances mayores tras ignorar los dispositivos de alerta pluvial de la ciudad.

”Los semáforos pluviales nos han funcionado bastante bien; nos dan, de primera mano, el decir: ‘¿Puedo pasar o no puedo pasar?’”, matizó Javier Díaz González sobre la utilidad de los dispositivos instalados.

El munícipe lamentó la falta de precaución de algunos ciudadanos ante contingencias climáticas recurrentes. “Mucha gente le hace al vivo, le hace que sí puede, y se queda parada; ya es cuando se necesita el apoyo”, argumentó el edil.

Díaz González reiteró el llamado a la prudencia y a utilizar la señalización disponible para evitar tragedias mayores. “Hacer un llamado a la ciudadanía para que, donde estén los semáforos pluviales, los utilicen. ¿Para qué te arriesgas?”, puntualizó.

Los rescates requirieron el despliegue coordinado de elementos de la Policía Municipal, Bomberos y Protección Civil. Las autoridades locales mantendrán el monitoreo constante en los puntos viales críticos cada vez que se registren precipitaciones de gran magnitud.