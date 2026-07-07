Países del Pacífico critican el lanzamiento de un misil nuclear simulado por parte de China

Por: Victoria Kim and Chris Buckley China realizó el lunes un lanzamiento de prueba de un misil balístico de largo alcance con una ojiva simulada en el océano Pacífico, el primero de este tipo en casi dos años, lo que causó críticas a la maniobra por parte de países alarmados, que la consideraron desestabilizadora. Se avisó a los gobiernos de la región del lanzamiento poco antes de que se produjera. Esta demostración abierta de la rápida expansión de la capacidad militar de China amenaza con avivar aún más la carrera armamentística en el Pacífico, mientras persisten inquietudes sobre la firmeza del compromiso de Estados Unidos con la región.

El misil se lanzó desde un submarino chino de propulsión nuclear y envió una “ojiva simulada” al océano Pacífico, según un informe de Xinhua, la agencia de noticias oficial de China. “El misil impactó con precisión en la zona designada”, decía el informe. El lanzamiento de prueba, realizado a las 12:01 p. m. hora de Pekín, según Xinhua, “no iba dirigido contra ningún país ni objetivo concreto”. No quedó claro de inmediato desde dónde se disparó el misil ni dónde cayó. El lanzamiento se produjo justo cuando los líderes de Australia y Fiyi anunciaban un tratado de defensa mutua y una alianza de seguridad regional, los últimos de una serie de acuerdos que Canberra ha estado firmando con naciones insulares del Pacífico y que se consideran, en general, esfuerzos para hacer frente a la expansión de China. En septiembre de 2024, China lanzó un misil balístico intercontinental con capacidad nuclear, que llevaba una ojiva simulada, a través del océano Pacífico hasta aguas cercanas a la Polinesia Francesa, lo que provocó la condena de los países de la región. Fue la primera prueba conocida de un misil balístico intercontinental de China en la región del Pacífico en cuatro décadas. Estados Unidos realiza habitualmente lanzamientos de prueba de misiles balísticos desde tierra o mar, incluido uno lanzado desde California hacia un objetivo en las Islas Marshall este mes de marzo.

Winston Peters, ministro de Asuntos Exteriores de Nueva Zelanda, dijo en un comunicado que su país estaba “profundamente preocupado” y que la prueba del lunes parecía formar parte de “un patrón recurrente por parte de China”. “Nueva Zelanda considera que se trata de un acontecimiento indeseable y preocupante. Nosotros, al igual que nuestros vecinos de otros países del Pacífico, no tenemos ningún interés en que China utilice el Pacífico Sur como campo de pruebas para su capacidad misilística”, dijo.

La ministra de Asuntos Exteriores de Australia, Penny Wong, calificó la prueba de “desestabilizadora para la región” y dijo que se producía “en el contexto de un rápido aumento del poderío militar por parte de China”. El gobierno de Japón dijo el lunes en un comunicado que había “manifestado profunda preocupación por la intensificación de las actividades militares de China”. Según el comunicado, Japón había instado a China a reconsiderar el lanzamiento tras recibir la advertencia. El año pasado, una fuerza operativa naval china también llevó a cabo ejercicios de tiro real en el mar de Tasmania, entre Australia y Nueva Zelanda, lo que obligó a una decena de vuelos civiles a cambiar de rumbo para evitar la zona. John Blaxland, profesor de Seguridad Internacional en la Universidad Nacional de Australia y exoficial de inteligencia militar australiano, dijo que Pekín estaba poniendo a prueba no solo sus propias capacidades, sino también las reacciones de los países de la región y de Estados Unidos. “Lo que está haciendo China, igual que con Taiwán, es sondear, poner a prueba y acostumbrarnos poco a poco a un comportamiento intrusivo, asertivo y autoritario”, dijo. En su comunicado del lunes, el gobierno chino no especificó el tipo de misil que había probado. Jeffrey Lewis, investigador del Middlebury College de Vermont que estudia la modernización de las armas nucleares chinas, dijo que, en su opinión, lo más probable es que el ejército chino estuviera probando el JL-3, un misil balístico intercontinental (ICBM, por su sigla en inglés) de nueva generación diseñado para transportar una ojiva nuclear y ser lanzado desde submarinos. China exhibió el misil JL-3 en un desfile militar en Pekín el año pasado. Un informe de 2023 del Pentágono dijo que el misil se estaba instalando en la última generación de submarinos chinos, lo que los hace capaces de atacar el territorio continental de Estados Unidos desde la costa china. La región debería esperar más pruebas, dijo Lewis. “Esto apunta a una nueva era de pruebas en la que cada sistema tendrá su momento de gloria”, dijo, refiriéndose a la creciente gama de misiles con capacidad nuclear de China. Añadió que más pruebas de este tipo darían a China mayor confianza en su disuasión nuclear.