Estados Unidos se despide del Mundial 2026: Bélgica golea y elimina al último anfitrión

Estados Unidos ya no tiene Mundial. El último anfitrión que seguía con vida en la Copa del Mundo 2026 cayó con estrépito en Seattle, donde Bélgica le pegó 4-1 en los Octavos de Final y apagó la ilusión de una nación que soñaba con convertir su torneo en una historia de grandeza. El Lumen Field se había vestido como escenario de fiesta. Banderas, camisetas, gritos de “USA” y una grada que entendía el peso de la noche: Canadá ya se había ido, México también, y sobre los hombros del equipo de Mauricio Pochettino descansaba el último orgullo local. Pero el futbol no entiende de sedes, ni de sentimentalismos, ni de guiones escritos para el anfitrión.

Bélgica salió como si el estadio le perteneciera. Presionó desde el primer pase, mordió cada salida estadounidense y muy pronto convirtió la ansiedad local en desconcierto. Charles De Ketelaere abrió el marcador y dejó helada a la afición, que apenas alcanzó a reaccionar cuando Malik Tillman encontró el empate con un tiro libre desviado que devolvió la esperanza por unos segundos. Eso duró: segundos. Porque Bélgica respondió de inmediato, otra vez con De Ketelaere, quien apareció para firmar su doblete y recordarle a Estados Unidos que la euforia sin control también se paga. El golpe fue brutal. El anfitrión, que imaginaba la remontada, volvió a quedar de rodillas antes del descanso. En la segunda mitad, Pochettino movió piezas, mandó señales de urgencia y trató de despertar a un equipo que corría más con el corazón que con claridad. Christian Pulisic salió lesionado y la noche terminó de romperse. Bélgica olió sangre, castigó un error de Matt Freese con Hans Vanaken y después redondeó la goleada para el 4-1 definitivo. Estados Unidos nunca dejó de empujar, pero empujar no fue suficiente. Balogun lo intentó, Courtois respondió cuando tuvo que hacerlo y la defensa belga cerró cada puerta con oficio europeo. La pelota dejó de ser promesa y se volvió sentencia. El pitazo final no solo eliminó a Estados Unidos del Mundial 2026: también cerró el capítulo de los tres anfitriones.

Canadá se despidió ante Marruecos, México cayó frente a Inglaterra y ahora el equipo de las Barras y las Estrellas se marchó en casa, con una derrota que dolió más por la forma que por el marcador. Bélgica, en cambio, sobrevivió a la presión, silenció Seattle y avanzó a Cuartos de Final, donde enfrentará a España. Para Estados Unidos quedó la imagen más dura: su Mundial seguirá, sus estadios seguirán llenos, pero ya no habrá un anfitrión defendiendo la fiesta en la cancha.

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