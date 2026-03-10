Incineran más de una tonelada de droga asegurada en operativos en Coahuila

Más de una tonelada de narcóticos vinculados a diversas investigaciones federales fue destruida en un operativo realizado en Saltillo, donde autoridades llevaron a cabo la incineración de sustancias ilícitas aseguradas en distintos procedimientos relacionados con delitos contra la salud. La Fiscalía General de la República, a través de su Fiscalía Federal en el estado de Coahuila de Zaragoza, encabezó el acto en el que se eliminaron diversos tipos de droga que formaban parte de expedientes judiciales iniciados por la probable comisión de delitos relacionados con el tráfico y posesión de estupefacientes. TE PUEDE INTERESAR: Identifican a joven hallado sin vida en el río Bravo; fue reportado como desaparecido en Saltillo

La actividad se realizó con la participación de distintas corporaciones de seguridad y fuerzas federales, entre ellas la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Fiscalía General del Estado de Coahuila y la Secretaría de Seguridad Pública estatal. Durante el procedimiento se destruyeron distintas sustancias decomisadas en operativos y aseguramientos realizados en el estado. Entre los narcóticos incinerados se encontraban 910 kilos 249 gramos 423 miligramos de mariguana, además de 87 kilos 695 gramos 100 miligramos de clorhidrato de metanfetamina.

En el listado de sustancias eliminadas también se reportaron 15 kilos 732 gramos 851 miligramos de clorhidrato de cocaína, así como 942 gramos 200 miligramos de clorhidrato de diacetilmorfina y 981 gramos 200 miligramos de diacetilmorfina. Además, se destruyeron pequeñas cantidades de otros narcóticos y sustancias psicotrópicas, entre ellas 300 miligramos de LSD, 500 miligramos de MDMA, tres gramos de psilocibina, 096 gramos de THC, así como cuatro unidades de clobenzorex, cuatro unidades de MDMA y dos unidades de metilfenidato. La eliminación del narcótico se llevó a cabo bajo supervisión de personal del Órgano Interno de Control, encargado de verificar el peso, tipo y cantidad de cada sustancia antes de su destrucción, con el objetivo de garantizar la correcta disposición de la droga asegurada dentro de los expedientes federales.

En el proceso también participaron elementos de la Policía Federal Ministerial y peritos especializados de la institución, quienes intervinieron en la revisión y certificación del material antes de proceder con su incineración. Las autoridades indicaron que las sustancias destruidas estaban relacionadas con diversas carpetas de investigación abiertas por delitos contra la salud en sus distintas modalidades.

