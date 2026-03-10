Incineran más de una tonelada de droga asegurada en operativos en Coahuila

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 10 marzo 2026
    Incineran más de una tonelada de droga asegurada en operativos en Coahuila
    Autoridades federales incineraron más de una tonelada de droga asegurada en distintos operativos realizados en Coahuila. CORTESÍA

Entre las sustancias destruidas se encontraban más de 910 kilos de mariguana, casi 88 kilos de metanfetamina, más de 15 kilos de cocaína, además de otras sustancias

Más de una tonelada de narcóticos vinculados a diversas investigaciones federales fue destruida en un operativo realizado en Saltillo, donde autoridades llevaron a cabo la incineración de sustancias ilícitas aseguradas en distintos procedimientos relacionados con delitos contra la salud.

La Fiscalía General de la República, a través de su Fiscalía Federal en el estado de Coahuila de Zaragoza, encabezó el acto en el que se eliminaron diversos tipos de droga que formaban parte de expedientes judiciales iniciados por la probable comisión de delitos relacionados con el tráfico y posesión de estupefacientes.

TE PUEDE INTERESAR: Identifican a joven hallado sin vida en el río Bravo; fue reportado como desaparecido en Saltillo

$!La destrucción de narcóticos se llevó a cabo en Saltillo con la participación de corporaciones federales y estatales.
La destrucción de narcóticos se llevó a cabo en Saltillo con la participación de corporaciones federales y estatales. CORTESÍA

La actividad se realizó con la participación de distintas corporaciones de seguridad y fuerzas federales, entre ellas la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Fiscalía General del Estado de Coahuila y la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

Durante el procedimiento se destruyeron distintas sustancias decomisadas en operativos y aseguramientos realizados en el estado. Entre los narcóticos incinerados se encontraban 910 kilos 249 gramos 423 miligramos de mariguana, además de 87 kilos 695 gramos 100 miligramos de clorhidrato de metanfetamina.

$!Personal especializado supervisó el peso y tipo de droga antes de proceder con su incineración.
Personal especializado supervisó el peso y tipo de droga antes de proceder con su incineración. CORTESÍA

En el listado de sustancias eliminadas también se reportaron 15 kilos 732 gramos 851 miligramos de clorhidrato de cocaína, así como 942 gramos 200 miligramos de clorhidrato de diacetilmorfina y 981 gramos 200 miligramos de diacetilmorfina.

Además, se destruyeron pequeñas cantidades de otros narcóticos y sustancias psicotrópicas, entre ellas 300 miligramos de LSD, 500 miligramos de MDMA, tres gramos de psilocibina, 096 gramos de THC, así como cuatro unidades de clobenzorex, cuatro unidades de MDMA y dos unidades de metilfenidato.

La eliminación del narcótico se llevó a cabo bajo supervisión de personal del Órgano Interno de Control, encargado de verificar el peso, tipo y cantidad de cada sustancia antes de su destrucción, con el objetivo de garantizar la correcta disposición de la droga asegurada dentro de los expedientes federales.

$!Entre las sustancias eliminadas se encontraban mariguana, metanfetamina, cocaína y otras drogas sintéticas.
Entre las sustancias eliminadas se encontraban mariguana, metanfetamina, cocaína y otras drogas sintéticas. CORTESÍA

En el proceso también participaron elementos de la Policía Federal Ministerial y peritos especializados de la institución, quienes intervinieron en la revisión y certificación del material antes de proceder con su incineración.

Las autoridades indicaron que las sustancias destruidas estaban relacionadas con diversas carpetas de investigación abiertas por delitos contra la salud en sus distintas modalidades.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Drogas
Seguridad
operativos

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Gasolinazo: Un toque de realidad

Gasolinazo: Un toque de realidad
NosotrAs: en el 8M de Saltillo, marcharon las que sí tenían permiso... y nosotras

NosotrAs: en el 8M de Saltillo, marcharon las que sí tenían permiso... y nosotras
true

POLITICÓN: Polémica en Jimulcazo 2026, entre rodada ilegal, daño ambiental y concierto privado
Elementos de la Guardia Nacional realizaron la detención del chofer y aseguramiento de la unidad.

Aseguran pipa con 45 mil litros de combustible ilegal, en Saltillo
Erick Valencia Salazar, mejor conocido como “El 85”, se declarará culpable de narcotráfico en una corte federal de Washington, Estados Unidos.

Reportan que ‘El 85’, fundador del CJNG junto a ‘El Mencho’, se declarará culpable en Estados Unidos
Organizadores y patrocinadores presentaron la sexta edición de la Spider Run Saltillo durante una rueda de prensa realizada al sur de la ciudad.

Spider Run-La Salle 2026 espera más de 4 mil corredores en su sexta edición
El rastro digital del peligro: la delgada línea entre la privacidad del usuario y la responsabilidad de las empresas de IA ante posibles amenazas.

¿Qué hacer si un usuario planea un acto violento con la ayuda de chatbots?
El presidente Donald Trump recibe a los líderes de una docena de países latinoamericanos en la recién creada Cumbre del Escudo de las Américas en Miami el sábado 7 de marzo de 2026.

Trump convoca una coalición para ‘erradicar’ a los cárteles