Intensifica Municipio acciones de mantenimiento urbano en distintos sectores de Saltillo

Las cuadrillas municipales concentraron parte de las labores en el arroyo San Lorenzo, entre las calles Buenos Aires, Pampas y Guacali, en el fraccionamiento Lomas del Refugio, donde retiraron basura, maleza y diversos desechos acumulados para reducir riesgos de taponamientos e inundaciones.

Con el objetivo de prevenir riesgos durante la temporada de lluvias, mejorar la movilidad y conservar en mejores condiciones los espacios públicos, el Gobierno Municipal de Saltillo desplegó una nueva jornada del programa “Aquí andamos”, que incluyó trabajos simultáneos de limpieza, desazolve, rehabilitación de pavimento y mantenimiento de áreas verdes.

De manera paralela, personal de la Brigada Integral trabajó en el distribuidor vial El Sarape con la rehabilitación de tramos deteriorados sobre Paseo de la Reforma y el bulevar Francisco Coss, acciones que buscan fortalecer la seguridad vial y agilizar la circulación de miles de automovilistas que diariamente utilizan esta importante conexión.

La jornada también incluyó labores de deshierbe, limpieza y mantenimiento de áreas verdes ubicadas entre la calzada Francisco I. Madero y el periférico Luis Echeverría Álvarez, en la colonia Francisco I. Madero, así como trabajos similares entre el periférico Luis Echeverría Álvarez y la calle Torre Eiffel, en la colonia Satélite Sur.

El alcalde Javier Díaz González señaló que el programa “Aquí andamos” mantiene presencia diaria en distintos sectores de Saltillo con acciones preventivas y de mantenimiento urbano, al tiempo que invitó a la ciudadanía a reportar necesidades relacionadas con servicios públicos a través de la línea de atención “Saltillo fácil”, en el número 844-160-08-08.