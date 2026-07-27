Intensifica Municipio acciones de mantenimiento urbano en distintos sectores de Saltillo

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Saltillo
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    Intensifica Municipio acciones de mantenimiento urbano en distintos sectores de Saltillo
    El Municipio de Saltillo reforzó este lunes las labores preventivas en colonias y principales vialidades para ofrecer espacios públicos más seguros y funcionales. CORTESÍA

Los trabajos incluyeron la limpieza del arroyo San Lorenzo, mantenimiento en el distribuidor El Sarape y atención a áreas verdes de las colonias Francisco I. Madero y Satélite Sur

Con el objetivo de prevenir riesgos durante la temporada de lluvias, mejorar la movilidad y conservar en mejores condiciones los espacios públicos, el Gobierno Municipal de Saltillo desplegó una nueva jornada del programa “Aquí andamos”, que incluyó trabajos simultáneos de limpieza, desazolve, rehabilitación de pavimento y mantenimiento de áreas verdes.

Las cuadrillas municipales concentraron parte de las labores en el arroyo San Lorenzo, entre las calles Buenos Aires, Pampas y Guacali, en el fraccionamiento Lomas del Refugio, donde retiraron basura, maleza y diversos desechos acumulados para reducir riesgos de taponamientos e inundaciones.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-aqui-andamos-refuerza-movilidad-entre-valle-de-los-almendros-mision-cerritos-y-sierra-blanca-FF22275055

De manera paralela, personal de la Brigada Integral trabajó en el distribuidor vial El Sarape con la rehabilitación de tramos deteriorados sobre Paseo de la Reforma y el bulevar Francisco Coss, acciones que buscan fortalecer la seguridad vial y agilizar la circulación de miles de automovilistas que diariamente utilizan esta importante conexión.

La jornada también incluyó labores de deshierbe, limpieza y mantenimiento de áreas verdes ubicadas entre la calzada Francisco I. Madero y el periférico Luis Echeverría Álvarez, en la colonia Francisco I. Madero, así como trabajos similares entre el periférico Luis Echeverría Álvarez y la calle Torre Eiffel, en la colonia Satélite Sur.

El alcalde Javier Díaz González señaló que el programa “Aquí andamos” mantiene presencia diaria en distintos sectores de Saltillo con acciones preventivas y de mantenimiento urbano, al tiempo que invitó a la ciudadanía a reportar necesidades relacionadas con servicios públicos a través de la línea de atención “Saltillo fácil”, en el número 844-160-08-08.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/lanzaran-aqui-andamos-20-para-duplicar-cuadrillas-de-servicios-en-saltillo-NA21565549

Las autoridades municipales destacaron que estas acciones forman parte de una estrategia permanente para mejorar la imagen urbana, recuperar espacios públicos y ofrecer a la población una ciudad más limpia, segura y ordenada.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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