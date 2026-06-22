Lanzarán ‘Aquí Andamos 2.0’ para duplicar cuadrillas de servicios en Saltillo

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    Lanzarán ‘Aquí Andamos 2.0’ para duplicar cuadrillas de servicios en Saltillo
    El programa “Aquí Andamos 2.0” se enfocará en ampliar las labores de embellecimiento urbano, con cuadrillas adicionales que atenderán reportes ciudadanos en diferentes zonas de la ciudad. CORTESÍA

El programa también contempla la intervención en espacios recreativos de colonias, donde se realizarán trabajos de rehabilitación y mantenimiento para mejorar las condiciones de uso comunitario

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, anunció la implementación del programa “Aquí Andamos 2.0”, una estrategia municipal diseñada para duplicar el personal operativo en las calles y mejorar significativamente el entorno urbano de la capital de Coahuila.

“Nosotros vamos a implementar un Aquí Andamos 2.0, por así decirlo, donde vamos a incrementar el número de cuadrillas de atención a la ciudadanía en los diferentes sectores”, detalló el mandatario local durante una entrevista.

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El proyecto contempla una inyección importante de personal en áreas críticas como medio ambiente, obra pública y servicios primarios, enfocándose de manera prioritaria en la rehabilitación del pavimento y el mantenimiento de las áreas verdes.

REFUERZO EN BACHEO Y ÁREAS PÚBLICAS

“Muchísimas cuadrillas en el tema de limpieza y embellecimiento urbano. Muchas cuadrillas que vamos a estar incrementando en el tema de rehabilitación de calles y en el tema de bacheo”, subrayó Díaz González.

De igual forma, el edil puntualizó que la intervención no se limitará a las vialidades principales, sino que se extenderá a los espacios recreativos de las colonias.

“Vamos a entrarle al recarpeteo en diferentes sectores, pero también a todo lo que tiene que ver con los espacios públicos y las plazas”, señaló.

Con estas acciones, la administración municipal busca consolidar los indicadores de infraestructura de la capital coahuilense.

“Vamos a duplicar la cantidad de gente. Vamos a incrementar el número de acciones para poder seguir consolidando a Saltillo como una de las mejores ciudades para vivir”, concluyó.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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