Lanzarán ‘Aquí Andamos 2.0’ para duplicar cuadrillas de servicios en Saltillo

“Nosotros vamos a implementar un Aquí Andamos 2.0, por así decirlo, donde vamos a incrementar el número de cuadrillas de atención a la ciudadanía en los diferentes sectores”, detalló el mandatario local durante una entrevista.

El alcalde de Saltillo , Javier Díaz González, anunció la implementación del programa “Aquí Andamos 2.0”, una estrategia municipal diseñada para duplicar el personal operativo en las calles y mejorar significativamente el entorno urbano de la capital de Coahuila.

El proyecto contempla una inyección importante de personal en áreas críticas como medio ambiente, obra pública y servicios primarios, enfocándose de manera prioritaria en la rehabilitación del pavimento y el mantenimiento de las áreas verdes.

REFUERZO EN BACHEO Y ÁREAS PÚBLICAS

“Muchísimas cuadrillas en el tema de limpieza y embellecimiento urbano. Muchas cuadrillas que vamos a estar incrementando en el tema de rehabilitación de calles y en el tema de bacheo”, subrayó Díaz González.

De igual forma, el edil puntualizó que la intervención no se limitará a las vialidades principales, sino que se extenderá a los espacios recreativos de las colonias.

“Vamos a entrarle al recarpeteo en diferentes sectores, pero también a todo lo que tiene que ver con los espacios públicos y las plazas”, señaló.

Con estas acciones, la administración municipal busca consolidar los indicadores de infraestructura de la capital coahuilense.

“Vamos a duplicar la cantidad de gente. Vamos a incrementar el número de acciones para poder seguir consolidando a Saltillo como una de las mejores ciudades para vivir”, concluyó.