Investiga FGE riña y daños entre choferes de aplicación y piperos en Saltillo

El conflicto comenzó alrededor de las 3:00 de la tarde, cerca de la colonia Avícola, cuando una pipa chocó contra un Nissan Versa de transporte privado. Tras la pelea, el afectado pidió apoyo al gremio “Familia Seguridad”, lo que derivó en una persecución hacia el sur de la ciudad.

La Fiscalía General del Estado (FGE) mantiene bajo investigación a más de seis personas tras una riña y persecución iniciada en el periférico Luis Echeverría Álvarez de Saltillo , donde choferes de aplicación y tripulantes de una pipa de agua protagonizaron un altercado vial que dejó daños materiales.

La movilización concluyó en la carretera a Zacatecas, a la altura del ejido Agua Nueva, donde la Guardia Nacional interceptó a los involucrados y los puso a disposición de la Policía Municipal. Julio Loera, delegado de la Región Sureste de la FGE, confirmó que el Ministerio Público integra la carpeta de investigación.

“Nos pusieron a disposición unas personas ahí en la Delegación Primera con detenidos y estamos dentro del plazo constitucional de 48 horas para determinar responsabilidades tanto de un lado como del otro”, informó.

El funcionario señaló que la cifra de detenidos supera las seis personas inicialmente reportadas. Agregó que las investigaciones se basan en el Informe Policial Homologado y en los daños y agresiones registrados durante los hechos.

Respecto a las personas lesionadas, indicó que se trata de heridas leves. Por ello, explicó que el caso podría resolverse mediante mecanismos alternos si las partes involucradas deciden llegar a un acuerdo.

Finalmente, Loera precisó que cualquier ciudadano puede realizar una detención en caso de flagrancia, aunque aclaró que hasta el momento no tienen conocimiento de que alguno de los participantes se haya ostentado como autoridad de seguridad pública.