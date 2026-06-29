Invita UAdeC a visitar el Recinto del Patrimonio Cultural durante las vacaciones de verano

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Invita UAdeC a visitar el Recinto del Patrimonio Cultural durante las vacaciones de verano
    El horario de atención será de martes a sábado, de 10:00 a 18:00 horas, con entrada gratuita. CORTESÍA

El recinto permanecerá abierto del 29 de junio al 31 de julio de 2026

La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), a través de la Coordinación General de Difusión y Patrimonio Cultural, invita a la comunidad universitaria y al público en general a visitar el Recinto del Patrimonio Cultural Universitario durante el periodo vacacional de verano, que comprende del 29 de junio al 31 de julio de 2026.

Ubicado en la calle Miguel Hidalgo número 211, en el Centro Histórico de Saltillo, el recinto permanecerá abierto de martes a sábado, en un horario de 10:00 a 18:00 horas, con entrada gratuita.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol-americano/lagartos-de-la-uadec-celebran-30-anos-del-historico-tricampeonato-en-futbol-americano-IH21733649

Durante este periodo, las y los visitantes podrán recorrer la exposición “Joyas de la Pinacoteca”, integrada por obras emblemáticas pertenecientes al patrimonio artístico de la Universidad. La muestra reúne piezas provenientes de la colección del Ateneo Fuente y de la Pinacoteca de la UAdeC, muchas de ellas originarias de la histórica Academia de San Carlos, institución con más de dos siglos de tradición en la formación de artistas plásticos en México.

El Recinto del Patrimonio Cultural Universitario ocupa uno de los inmuebles más antiguos de Saltillo, cuya construcción data de la primera mitad del siglo XVII. A principios del siglo XX fue adquirido por la familia Purcell, que posteriormente lo destinó al Banco Nacional de México.

Años más tarde, el Gobierno del Estado de Coahuila entregó el edificio en comodato a la UAdeC para su restauración y adecuación como espacio cultural. El recinto fue inaugurado el 26 de octubre de 2007, en el marco del 50 aniversario de la fundación de la Universidad.

La institución destacó que las obras exhibidas forman parte de la identidad universitaria y constituyen un valioso legado cultural que busca acercarse a la comunidad, promoviendo la reflexión, la apreciación artística y el conocimiento del patrimonio histórico de la máxima casa de estudios.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/concluyen-120-escolares-su-experiencia-en-peraj-uadec-CH21732462

Asimismo, recordó que no está permitido el ingreso con alimentos ni bebidas al recinto.

Para mayores informes, las personas interesadas pueden comunicarse al teléfono (844) 410 97 05 o consultar las redes sociales de la Coordinación General de Difusión y Patrimonio Cultural de la UAdeC, en Facebook como “Dpc UAdeC”.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Cultura

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Orquesta Filarmónica del Desierto: Notas disonantes

Orquesta Filarmónica del Desierto: Notas disonantes
true

Al diablo López Obrador
true

POLITICÓN: PRI Coahuila madruga a la oposición para 2027 y 2029 mientras Morena impugna derrotas
De acuerdo con autoridades municipales, la nueva infraestructura permitirá mejorar la movilidad de los habitantes y facilitar el acceso de servicios básicos como el camión recolector de basura.

Saltillo: entregan pavimentación de calles en Lomas de Santa Cruz tras 35 años de espera
La transmisión del partido forma parte de las actividades recreativas del Biblioparque Norte.

Sumarán pantallas gigantes al FutFest Saltillo por partido México vs Ecuador
El delantero brasileño Vinicius Júnior protagonizó un emotivo momento antes del partido Japón-Brasil al recordar a su abuela Nilza, una figura clave en su vida personal y deportiva.

El conmovedor mensaje que hizo llorar a Vinicius Jr. previo al Japón-Brasil... ‘Marcó mi vida’ (Video)
Las conversaciones entre Estados Unidos e Irán continuarán en Qatar después de que Teherán atacara Bahréin, país que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, visitó la semana pasada para asegurar a las naciones del Golfo que la paz se mantendría.

¿Cómo EU aumentó la presión sobre Irán con los ataques a Ormuz y Líbano?
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, este domingo, revisando ayudas para los damnificados tras el doble terremoto de magnitud 7.2 y 7.5, en Caracas, Venezuela

El gobierno de Venezuela es acusado de politizar la ayuda tras los terremotos