Invita UAdeC a visitar el Recinto del Patrimonio Cultural durante las vacaciones de verano

Ubicado en la calle Miguel Hidalgo número 211, en el Centro Histórico de Saltillo, el recinto permanecerá abierto de martes a sábado, en un horario de 10:00 a 18:00 horas, con entrada gratuita.

La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) , a través de la Coordinación General de Difusión y Patrimonio Cultural, invita a la comunidad universitaria y al público en general a visitar el Recinto del Patrimonio Cultural Universitario durante el periodo vacacional de verano, que comprende del 29 de junio al 31 de julio de 2026.

Durante este periodo, las y los visitantes podrán recorrer la exposición “Joyas de la Pinacoteca”, integrada por obras emblemáticas pertenecientes al patrimonio artístico de la Universidad. La muestra reúne piezas provenientes de la colección del Ateneo Fuente y de la Pinacoteca de la UAdeC, muchas de ellas originarias de la histórica Academia de San Carlos, institución con más de dos siglos de tradición en la formación de artistas plásticos en México.

El Recinto del Patrimonio Cultural Universitario ocupa uno de los inmuebles más antiguos de Saltillo, cuya construcción data de la primera mitad del siglo XVII. A principios del siglo XX fue adquirido por la familia Purcell, que posteriormente lo destinó al Banco Nacional de México.

Años más tarde, el Gobierno del Estado de Coahuila entregó el edificio en comodato a la UAdeC para su restauración y adecuación como espacio cultural. El recinto fue inaugurado el 26 de octubre de 2007, en el marco del 50 aniversario de la fundación de la Universidad.

La institución destacó que las obras exhibidas forman parte de la identidad universitaria y constituyen un valioso legado cultural que busca acercarse a la comunidad, promoviendo la reflexión, la apreciación artística y el conocimiento del patrimonio histórico de la máxima casa de estudios.