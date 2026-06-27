Lagartos de la UAdeC celebran 30 años del histórico tricampeonato en futbol americano

Lagartos de la UAdeC celebran 30 años del histórico tricampeonato en futbol americano

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Corin Zúñiga
por Corin Zúñiga

Exjugadores y autoridades de la Universidad Autónoma de Coahuila conmemoraron el 30 aniversario del tricampeonato conseguido por los Lagartos, equipo integrado por estudiantes de Medicina y Jurisprudencia

Fútbol Americano
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Treinta años después de conquistar un tricampeonato que quedó grabado en la historia del deporte universitario de Coahuila, los integrantes del equipo Lagartos volvieron a reunirse para recordar una de las etapas más exitosas de esta escuadra integrada por estudiantes de las facultades de Medicina y Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC).

El encuentro que incluyó la entrega de anillos conmemorativos, reunió a exjugadores, autoridades universitarias y miembros de la comunidad académica, quienes recordaron el legado de un conjunto que, a mediados de la década de los noventa, se convirtió en un referente dentro del futbol americano estudiantil gracias a una generación que consiguió tres campeonatos consecutivos en la categoría de novatos.

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$!Integrantes del histórico equipo recordaron las tres temporadas consecutivas en las que conquistaron el campeonato en la categoría de novatos.
Integrantes del histórico equipo recordaron las tres temporadas consecutivas en las que conquistaron el campeonato en la categoría de novatos. FOTO: HOMERO SÁNCHEZ/VANGUARDIA MX

La reunión se llevó a cabo el viernes 26 de junio y contó con la participación del rector de la UAdeC, Octavio Pimentel, así como del director de la Facultad de Jurisprudencia, Alfonso Yáñez Arreola, quienes reconocieron la aportación deportiva y formativa de quienes integraron aquel representativo universitario.

$!El rector Octavio Pimentel y autoridades universitarias participaron en el homenaje a una de las generaciones más exitosas del futbol americano universitario.
El rector Octavio Pimentel y autoridades universitarias participaron en el homenaje a una de las generaciones más exitosas del futbol americano universitario. FOTO: HOMERO SÁNCHEZ/VANGUARDIA MX

Más allá de los resultados obtenidos en el campo, los asistentes destacaron que el equipo Lagartos representó una etapa de identidad para las facultades de Medicina y Jurisprudencia, al reunir a estudiantes que combinaron la exigencia académica de sus carreras con la disciplina necesaria para competir en el futbol americano.

Los campeonatos consecutivos obtenidos por el equipo marcaron el inicio de una generación que posteriormente también sería recordada por mantener una destacada etapa como conjunto invicto durante 1994, consolidando uno de los capítulos más importantes del deporte universitario en la institución.

$!La reunión permitió revivir anécdotas y reconocer el legado que los Lagartos dejaron en el deporte universitario de Coahuila.
La reunión permitió revivir anécdotas y reconocer el legado que los Lagartos dejaron en el deporte universitario de Coahuila. FOTO: HOMERO SÁNCHEZ/VANGUARDIA MX

Durante la ceremonia, exjugadores intercambiaron anécdotas sobre los entrenamientos, los partidos y la convivencia que fortaleció los lazos entre compañeros. Para muchos de ellos, volver a encontrarse tres décadas después representó la oportunidad de recordar no solo los triunfos deportivos, sino también la amistad y el compromiso que surgieron durante su paso por la universidad.

Las autoridades universitarias señalaron que preservar este tipo de historias permite reconocer el esfuerzo de generaciones anteriores y mantener viva la memoria deportiva de la institución. Asimismo, destacaron que el ejemplo de los Lagartos continúa siendo una referencia para los estudiantes que actualmente forman parte de los equipos representativos de la UAdeC.

$!El rector Octavio Pimentel y autoridades universitarias participaron en el homenaje a una de las generaciones más exitosas del futbol americano universitario.
El rector Octavio Pimentel y autoridades universitarias participaron en el homenaje a una de las generaciones más exitosas del futbol americano universitario. FOTO: HOMERO SÁNCHEZ/VANGUARDIA MX

En años anteriores, la universidad también ha organizado encuentros para reconocer a quienes integraron este equipo, reafirmando el interés por conservar una parte importante de su patrimonio deportivo. Estas reuniones han servido para reunir nuevamente a exalumnos que, además de compartir las aulas, construyeron una trayectoria destacada en los emparrillados universitarios.

$!Tres décadas después de su tricampeonato, los Lagartos continúan siendo un referente para las nuevas generaciones de deportistas de la UAdeC.
Tres décadas después de su tricampeonato, los Lagartos continúan siendo un referente para las nuevas generaciones de deportistas de la UAdeC. FOTO: HOMERO SÁNCHEZ/VANGUARDIA MX

A tres décadas de aquel tricampeonato, la historia de los Lagartos continúa ocupando un lugar especial dentro de la comunidad universitaria. Su legado permanece como un ejemplo de constancia, trabajo en equipo y sentido de pertenencia, valores que trascendieron el terreno de juego y que hoy siguen siendo recordados por quienes formaron parte de una de las generaciones más exitosas del futbol americano en la Universidad Autónoma de Coahuila.

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Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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