Concluyen 120 escolares su experiencia en Peraj-UAdeC

Un total de 120 niñas y niños concluyeron su participación en el programa de mentoría Peraj “Inspirando Futuros”, iniciativa impulsada por la Universidad Autónoma de Coahuila a través de la Coordinación General de Extensión Universitaria, con el propósito de fortalecer el desarrollo integral de estudiantes de educación Básica mediante el acompañamiento de jóvenes universitarios. La ceremonia de clausura del ciclo escolar 2025-2026 reunió en el aula magna “José María Fraustro Siller”, del Campus Poniente, a autoridades universitarias, directivos, docentes, familias, mentores y participantes, quienes celebraron el cierre de una etapa marcada por el aprendizaje, la convivencia y el crecimiento personal.

Durante el programa participaron alumnos de las sedes de la Escuela de Bachilleres “Dr. Mariano Narváez González”, la Facultad de Artes Plásticas Campus Arteaga, el IMARC Campus Ramos Arizpe, la Facultad de Ciencias de la Comunicación y la Facultad de Ciencias de la Educación, en Camporredondo. Además de los 120 menores beneficiados, más de 100 estudiantes universitarios recibieron constancias por desempeñarse como mentores, consolidando un modelo de formación basado en la responsabilidad social y el compromiso comunitario. UN VÍNCULO QUE TRANSFORMA VIDAS En representación de las niñas y niños participantes, Matías Adrián Berlanga y Nataly Munguía Arvallo agradecieron a sus mentores por acompañarlos durante el proceso, ayudarlos a creer en sus capacidades y acercarlos al conocimiento, la ciencia, la cultura, el arte y la educación.

A nombre de los universitarios, el mentor Enrique Aldair Cañizales Fonseca destacó que la experiencia dejó enseñanzas que trascenderán las aulas, al permitirles construir relaciones de confianza, fortalecer valores y contribuir al desarrollo de las nuevas generaciones. La subcoordinadora de Responsabilidad Social, Daniela Valdez Barrón, reconoció el entusiasmo y la dedicación mostrados por las niñas y niños a lo largo de los meses, al tiempo que agradeció el respaldo permanente de madres, padres de familia y tutores, cuyo compromiso hizo posible la continuidad del programa. Asimismo, expresó su reconocimiento a las y los estudiantes de la Universidad Autónoma de Coahuila por entregar tiempo, vocación y esfuerzo para convertirse en referentes positivos para la niñez. “Peraj nos recuerda que la educación trasciende las aulas; significa acompañar, escuchar, tender puentes y demostrar que cuando una comunidad trabaja unida es capaz de transformar vidas”, afirmó.

Durante la ceremonia, el coordinador general de Extensión Universitaria, David Hernández Barrera, entregó los reconocimientos obtenidos a nivel nacional por la Universidad Autónoma de Coahuila y por el rector Octavio Pimentel Martínez, distinciones que reflejan el impacto alcanzado por Peraj-UAdeC gracias al trabajo conjunto de estudiantes, coordinadores y autoridades universitarias. El programa busca fortalecer la autoestima, las habilidades sociales, los hábitos de estudio y la cultura general de niñas y niños mediante una relación cercana con un mentor universitario, mientras que los jóvenes desarrollan liderazgo, sensibilidad social y compromiso ciudadano como parte de su formación profesional. La graduación simbolizó el esfuerzo compartido de participantes, familias y universitarios que, a lo largo del ciclo escolar, hicieron de la mentoría una herramienta para construir oportunidades y abrir nuevos horizontes para las futuras generaciones.

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