Joven provoca choque en cruce de Saltillo; reportan un lesionado
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Un pasajero resultó lesionado tras el impacto entre un automóvil y un taxi en el cruce de Mirasierra y Arco Vial
Un accidente vial registrado la mañana de este sábado en el cruce de los bulevares Mirasierra y Arco Vial en Saltillo dejó una persona lesionada y daños materiales en dos vehículos.
De acuerdo con los primeros reportes, Ángel de 19 años, conducía un Volkswagen Pointer y presuntamente se encontraba en estado de ebriedad cuando ignoró la luz roja del semáforo.
Según las autoridades, el joven intentó incorporarse al bulevar Mirasierra, pero se atravesó al paso de un taxi conducido por Arnoldo de 38 años.
Tras el impacto, un pasajero del vehículo de alquiler resultó lesionado. Se solicitó la presencia de las aseguradoras para que se encargaran de los trámites correspondientes y la atención médica de los involucrados.
Elementos de Tránsito Municipal tomaron conocimiento de los hechos y realizaron las diligencias para determinar responsabilidades.