Joven provoca choque en cruce de Saltillo; reportan un lesionado

Un accidente vial registrado la mañana de este sábado en el cruce de los bulevares Mirasierra y Arco Vial en Saltillo dejó una persona lesionada y daños materiales en dos vehículos.

De acuerdo con los primeros reportes, Ángel de 19 años, conducía un Volkswagen Pointer y presuntamente se encontraba en estado de ebriedad cuando ignoró la luz roja del semáforo.