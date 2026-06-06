Saltillo: Se estrella contra árboles y se sube a la banqueta

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    Saltillo: Se estrella contra árboles y se sube a la banqueta
    El vehículo terminó sobre la banqueta tras perder el control en la colonia República Poniente. ULISES MARTÍNEZ
    Saltillo: Se estrella contra árboles y se sube a la banqueta
    Uno de los árboles impactados sufrió desprendimiento de corteza debido al golpe. ULISES MARTÍNEZ
    Saltillo: Se estrella contra árboles y se sube a la banqueta
    Paramédicos de la Cruz Roja valoraron al conductor lesionado en el lugar. ULISES MARTÍNEZ
    Saltillo: Se estrella contra árboles y se sube a la banqueta
    El accidente dejó únicamente daños materiales y una persona lesionada. ULISES MARTÍNEZ

El conductor resultó lesionado tras perder el control de su camioneta en la colonia República Poniente

Un automovilista terminó lesionado la mañana de este sábado en Saltillo luego de perder el control de su camioneta, subir a la banqueta e impactarse contra varios árboles en la colonia República Poniente.

El accidente ocurrió en el cruce de las calles Aguascalientes y Candela, donde vecinos reportaron el percance al sistema de emergencias 911 al observar la unidad sobre la acera.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/conductor-ebrio-en-saltillo-choca-contra-negocio-tras-intentar-escapar-FL21195330

De acuerdo con las primeras investigaciones, el conductor circulaba a exceso de velocidad cuando presuntamente se quedó dormido al volante, lo que provocó que abandonara su carril de circulación y se proyectara hacia la banqueta.

Vecinos señalaron además que el automovilista aparentemente se encontraba en estado de ebriedad, situación que será determinada por las autoridades mediante los procedimientos correspondientes.

Francisco Javier Ortiz Reséndiz, de 34 años, fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja, mientras elementos de Tránsito Municipal tomaron conocimiento de los hechos para deslindar responsabilidades. La camioneta Ford Lobo, con placas EW-7955-D, sufrió daños de consideración.

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