Saltillo: Se estrella contra árboles y se sube a la banqueta

El accidente ocurrió en el cruce de las calles Aguascalientes y Candela, donde vecinos reportaron el percance al sistema de emergencias 911 al observar la unidad sobre la acera.

Un automovilista terminó lesionado la mañana de este sábado en Saltillo luego de perder el control de su camioneta, subir a la banqueta e impactarse contra varios árboles en la colonia República Poniente.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el conductor circulaba a exceso de velocidad cuando presuntamente se quedó dormido al volante, lo que provocó que abandonara su carril de circulación y se proyectara hacia la banqueta.

Vecinos señalaron además que el automovilista aparentemente se encontraba en estado de ebriedad, situación que será determinada por las autoridades mediante los procedimientos correspondientes.

Francisco Javier Ortiz Reséndiz, de 34 años, fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja, mientras elementos de Tránsito Municipal tomaron conocimiento de los hechos para deslindar responsabilidades. La camioneta Ford Lobo, con placas EW-7955-D, sufrió daños de consideración.