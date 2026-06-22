Liberación de predios destraba primera etapa del Arroyo El Cuatro Bajo en Saltillo

“Te puedo adelantar que ya estamos a nada de que podamos tener la liberación del 100% de los predios de la primera etapa del arroyo El Cuatro Bajo , después de las lluvias del sábado por la tarde”, anunció el presidente municipal.

El alcalde de Saltillo , Javier Díaz González confirmó un avance definitivo en las negociaciones para la liberación del 100% de los terrenos requeridos para iniciar la canalización y rectificación de la primera etapa del arroyo El Cuatro Bajo, una obra pluvial prioritaria.

El proyecto ejecutivo y técnico ya cuenta con la validación de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), por lo que únicamente resta solventar los trámites legales ante el Congreso del Estado para ceder los derechos de vía correspondientes.

COORDINACIÓN ESTATAL Y LICITACIÓN

“El proyecto ejecutivo ya está en Conagua. El proyecto técnico ya está en Conaguay falta únicamente toda la etapa jurídica para poder concluir con eso. Podemos, tenemos la posibilidad de que en un futuro a corto o mediano plazo se pueda lanzar la licitación”, explicó.

La obra, que se ejecutará en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, consistirá en modificar y encauzar de forma segura el caudal pluvial antes de que colinde con el bulevar Musa de León, evitando que se desborde hacia las colonias.

“La primera etapa del 4 Bajo va desde Entronque a Eulalio Gutiérrez hasta más cercano a Musa de León, estamos hablando de unos 250 a 300 metros antes de Musa... ayudaría drásticamente a encauzar esta agua”, precisó Díaz González, estimando el tiempo total de ejecución en aproximadamente dos años.