Liberación de predios destraba primera etapa del Arroyo El Cuatro Bajo en Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Liberación de predios destraba primera etapa del Arroyo El Cuatro Bajo en Saltillo
    Dudas. Vecinos del norte señalan que, pese a los anuncios oficiales, el proyecto para encauzar el Arroyo del Cuatro sigue sin fecha, mientras las lluvias continúan dejando inundaciones y daños en sus viviendas. OMAR SAUCEDO

El Alcalde confirmó que esta semana concluirá el proceso jurídico para la licitación de la obra pluvial

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González confirmó un avance definitivo en las negociaciones para la liberación del 100% de los terrenos requeridos para iniciar la canalización y rectificación de la primera etapa del arroyo El Cuatro Bajo, una obra pluvial prioritaria.

“Te puedo adelantar que ya estamos a nada de que podamos tener la liberación del 100% de los predios de la primera etapa del arroyo El Cuatro Bajo, después de las lluvias del sábado por la tarde”, anunció el presidente municipal.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/crecen-quejas-contra-taxistas-por-incumplir-uso-del-taximetro-en-saltillo-AA21568787

El proyecto ejecutivo y técnico ya cuenta con la validación de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), por lo que únicamente resta solventar los trámites legales ante el Congreso del Estado para ceder los derechos de vía correspondientes.

COORDINACIÓN ESTATAL Y LICITACIÓN

“El proyecto ejecutivo ya está en Conagua. El proyecto técnico ya está en Conaguay falta únicamente toda la etapa jurídica para poder concluir con eso. Podemos, tenemos la posibilidad de que en un futuro a corto o mediano plazo se pueda lanzar la licitación”, explicó.

La obra, que se ejecutará en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, consistirá en modificar y encauzar de forma segura el caudal pluvial antes de que colinde con el bulevar Musa de León, evitando que se desborde hacia las colonias.

“La primera etapa del 4 Bajo va desde Entronque a Eulalio Gutiérrez hasta más cercano a Musa de León, estamos hablando de unos 250 a 300 metros antes de Musa... ayudaría drásticamente a encauzar esta agua”, precisó Díaz González, estimando el tiempo total de ejecución en aproximadamente dos años.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Arroyos
obras públicas

Localizaciones


Saltillo

Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Durango y su medio ambiente

Durango y su medio ambiente
true

La nueva derecha latinoamericana y sus riesgos
true

POLITICÓN: Esperan en el gabinete de Coahuila renuncia de panistas. ¿Se irán Esther Quintana y Mayra Valdés?
Saltillo canta al ritmo del hip hop en la FINA 2026

Saltillo canta al ritmo del hip hop en la FINA 2026
Familias saltillenses disfrutaron del ambiente futbolero del FUTFEST 2026, que mantiene actividades deportivas, recreativas y de convivencia en el Biblioparque Norte.

Invitan a familias y aficionados a disfrutar este lunes del FutFest Saltillo con más partidos y diversión
Saraperos aseguró la serie ante Bravos en el Madero, aunque cerró la doble cartelera con derrota en entradas extras.

Saraperos amarra la serie ante Bravos pese a caída en la doble cartelera
Durante el segundo gobierno de Trump, se han desplegado tropas de la Guardia Nacional en misiones de combate al crimen en ciudades gobernadas por demócratas.

Trump renueva llamado de intervención militar tras tiroteos que dejaron siete muertos en Chicago
Qatar anunció este domingo el inicio de las negociaciones entre Irán y Estados Unidos, con presencia de los mediadores qataríes y de Pakistán, en Bürgenstock, Suiza.

‘Si no lo hacen, volveremos a atacar’, advierte Trump e Irán suspende conversaciones durante negociaciones en Suiza